Ціни на зерно в Україні знову змінилися — що про це відомо

В Україні відбувається зростання цін на пшеницю у другій половині листопада. На ринку зерна спостерігається дефіцит продукції, також погіршилися ситуація з логістикою.

Ціни на експортну фуражну пшеницю нині становлять 215 доларів за тонну (з доставкою в порт) через трейдерів, які активно закуповують продукцію та закривають короткочасні позиції. Експорт продовольчої пшениці подорожчав на 1 долар — до 225 доларів за тонну, залежно від якості та напрямку поставки.

"Підвищення попиту з боку експортерів пояснюється необхідністю швидкого формування суднових партій та виконання вже укладених контрактів", — йдеться у повідомленні у Telegram-каналі White Brokers.

Аналітики наголошують на проблемах із залізничною доставкою продукції: вагони, які прямують в порти затримуються — це стимулює попит на "живий" товар на суперспоті.

Тим часом в автомобільній логістиці:

дорожчають перевезення;

дефіцит вільного транспорту;

перевізники порушують строки контрактів.

Це ускладнює роботу трейдерів на внутрішньому ринку, створює невизначеність у вартості доставки та ризики зриву постачань, обмежуючи пропозицію у портах і підтримуючи високі ціни на пшеницю.

Нагадаємо, ціни на сою останніми тижнями стрімко зростають. Так, станом на 15 листопада максимальні ціни попиту на соєві боби сягнули позначки у 18,2 тисячі гривень за тонну (з доставкою в порт). Це на 900 гривень вище цін, які фіксувалися на ринку у жовтні. Причина такого злету: на ринку обмежена кількість пропозицій на продукцію, оскільки аграрії вони чекають на нове подорожчання.

Раніше ми писали, що неврожай соняшника в Європі впливає на ціни в Україні. Відомо, скільки коштує тонна насіння у листопаді. Також ми розповідали, що на ринок зерна очікують зміни. Вони розпочнуться наприкінці листопада.