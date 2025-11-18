Ціни на зерно в Україні знову змінилися — що про це відомо

Ціни на зерно — яка вартість за тонну пшениці
В Україні відбувається зростання цін на пшеницю у другій половині листопада. На ринку зерна спостерігається дефіцит продукції, також погіршилися ситуація з логістикою.
Ціни на зерно
Ціни на експортну фуражну пшеницю нині становлять 215 доларів за тонну (з доставкою в порт) через трейдерів, які активно закуповують продукцію та закривають короткочасні позиції. Експорт продовольчої пшениці подорожчав на 1 долар — до 225 доларів за тонну, залежно від якості та напрямку поставки.
"Підвищення попиту з боку експортерів пояснюється необхідністю швидкого формування суднових партій та виконання вже укладених контрактів", — йдеться у повідомленні у Telegram-каналі White Brokers.
Аналітики наголошують на проблемах із залізничною доставкою продукції: вагони, які прямують в порти затримуються — це стимулює попит на "живий" товар на суперспоті.
Тим часом в автомобільній логістиці:
- дорожчають перевезення;
- дефіцит вільного транспорту;
- перевізники порушують строки контрактів.
Це ускладнює роботу трейдерів на внутрішньому ринку, створює невизначеність у вартості доставки та ризики зриву постачань, обмежуючи пропозицію у портах і підтримуючи високі ціни на пшеницю.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ціни на сою останніми тижнями стрімко зростають. Так, станом на 15 листопада максимальні ціни попиту на соєві боби сягнули позначки у 18,2 тисячі гривень за тонну (з доставкою в порт). Це на 900 гривень вище цін, які фіксувалися на ринку у жовтні. Причина такого злету: на ринку обмежена кількість пропозицій на продукцію, оскільки аграрії вони чекають на нове подорожчання.
Раніше ми писали, що неврожай соняшника в Європі впливає на ціни в Україні. Відомо, скільки коштує тонна насіння у листопаді. Також ми розповідали, що на ринок зерна очікують зміни. Вони розпочнуться наприкінці листопада.
