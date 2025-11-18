Відео
Ціни на зерно — яка вартість за тонну пшениці

Ціни на зерно — яка вартість за тонну пшениці

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 06:30
Оновлено: 07:21
Ціни на зерно в Україні знову змінилися — що про це відомо
Збирання зерна. Фото: УНІАН

В Україні відбувається зростання цін на пшеницю у другій половині листопада. На ринку зерна спостерігається дефіцит продукції, також погіршилися ситуація з логістикою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Читайте також:

Ціни на зерно

Ціни на експортну фуражну пшеницю нині становлять 215 доларів за тонну (з доставкою в порт) через трейдерів, які активно закуповують продукцію та закривають короткочасні позиції. Експорт продовольчої пшениці подорожчав на 1 долар — до 225 доларів за тонну, залежно від якості та напрямку поставки.

"Підвищення попиту з боку експортерів пояснюється необхідністю швидкого формування суднових партій та виконання вже укладених контрактів", — йдеться у повідомленні у Telegram-каналі White Brokers.

Аналітики наголошують на проблемах із залізничною доставкою продукції: вагони, які прямують в порти затримуються — це стимулює попит на "живий" товар на суперспоті.

Тим часом в автомобільній логістиці:

  • дорожчають перевезення;
  • дефіцит вільного транспорту;
  • перевізники порушують строки контрактів.

Це ускладнює роботу трейдерів на внутрішньому ринку, створює невизначеність у вартості доставки та ризики зриву постачань, обмежуючи пропозицію у портах і підтримуючи високі ціни на пшеницю.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, ціни на сою останніми тижнями стрімко зростають. Так, станом на 15 листопада максимальні ціни попиту на соєві боби сягнули позначки у 18,2 тисячі гривень за тонну (з доставкою в порт).  Це на 900 гривень вище цін, які фіксувалися на ринку у жовтні. Причина такого злету: на ринку обмежена кількість пропозицій на продукцію, оскільки аграрії вони чекають на нове подорожчання. 

Раніше ми писали, що неврожай соняшника в Європі впливає на ціни в Україні. Відомо, скільки коштує тонна насіння у листопаді. Також ми розповідали, що на ринок зерна очікують зміни. Вони розпочнуться наприкінці листопада. 

ціни в Україні зерно ціни пшениця зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
