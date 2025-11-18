Цены на зерно в Украине снова изменились — что об этом известно

Сбор урожая. Фото: УНИАН

В Украине происходит рост цен на пшеницу во второй половине ноября. На рынке зерна наблюдается дефицит продукции, также ухудшились ситуация с логистикой.

Цены на зерно

Цены на экспортную фуражную пшеницу сейчас составляют 215 долларов за тонну (с доставкой в порт) из-за трейдеров, которые активно закупают продукцию и закрывают кратковременные позиции. Экспорт продовольственной пшеницы подорожал на 1 доллар — до 225 долларов за тонну, в зависимости от качества и направления поставки.

"Повышение спроса со стороны экспортеров объясняется необходимостью быстрого формирования судовых партий и выполнения уже заключенных контрактов", — говорится в сообщении в Telegram-канале White Brokers.

Аналитики отмечают проблемы с железнодорожной доставкой продукции: вагоны, которые направляются в порты задерживаются — это стимулирует спрос на "живой" товар на суперспоте.

Тем временем в автомобильной логистике:

дорожают перевозки;

дефицит свободного транспорта;

перевозчики нарушают сроки контрактов.

Это затрудняет работу трейдеров на внутреннем рынке, создает неопределенность в стоимости доставки и риски срыва поставок, ограничивая предложение в портах и поддерживая высокие цены на пшеницу.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на сою в последние недели стремительно растут. Так, по состоянию на 15 ноября максимальные цены спроса на соевые бобы достигли отметки в 18,2 тысячи гривен за тонну (с доставкой в порт). Это на 900 гривен выше цен, которые фиксировались на рынке в октябре. Причина такого взлета: на рынке ограниченное количество предложений на продукцию, поскольку аграрии они ждут нового подорожания.

Ранее мы писали, что неурожай подсолнечника в Европе влияет на цены в Украине. Известно, сколько стоит тонна семян в ноябре. Также мы рассказывали, что рынок зерна ожидают изменения. Они начнутся в конце ноября.