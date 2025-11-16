Відео
Україна
Відео

Головна Фінанси Ціни на агроринку — яка продукція стала дорожчою на 900 грн

Ціни на агроринку — яка продукція стала дорожчою на 900 грн

Дата публікації: 16 листопада 2025 06:30
Оновлено: 22:58
Ціни на сою не зупиняються — як і чому культура подорожчала на 900 грн за місяць
Польові роботи. Фото: УНІАН

На ринку зернових та бобових в Україні ціни восени змінюються мало не щодня: продукція то дорожчає, то дешевшає. Втім, серед усіх культур є одна, ціни на яку невпинно зростають четвертий тиждень поспіль. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Яка культура дорожчає

З жовтня 2025 року та у листопаді на українському агроринку фіксується зростання цін попиту на соєві боби. 

"Сформована тенденція пояснюється обмеженою кількістю пропозицій сої через стримування продажу аграріями, які очікують подальшого суттєвого підвищення цін на неї", — йдеться у публікації на сайті Agronews.ua.

Також на кількість пропозицій сої впливає нестабільна збиральна кампанія, оскільки працювати в полі аграріям заважають дощі. До того ж через негоду якість продукції стала гіршою.

Ба більше — підвищенню цін сприяє висока конкуренція за сировину між переробниками та експортерами.

Ціни на сою 

Враховуючи описані вище фактори, станом на 15 листопада максимальні ціни попиту на соєві боби сягнули ціни у 18,2 тисячі гривень за тонну (з доставкою в порт).  Це на 900 гривень вище цін, які фіксувалися на ринку у жовтні.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що українська соя наразі є найдешевшою культурою на світовому агроринку. Так, її вартість за тонну коливається в межах від 415 до 420 доларів. При цьому експерти зазначають, що соя має потенціал для подальшого подорожчання, оскільки ціни на культуру постійно зростають. 

Раніше ми розповідали, що в Україні дорожчає кукурудза. Відомо також, як змінилися ціни на інші культури. Дізнавайтесь також, з яких причин на ринку зерна очікується подорожчання пшениці.

ціни в Україні зерно ціни соя агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
