Ціни на соняшник — чому дешевшає насіння і чого чекати далі

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Ціни на соняшник в Україні знижуються після тривалого подорожчання. Втім, на переробних заводах наразі не поспішають закуповувати продукцію.

Про це йдеться на сайті Всеукраїнської агарної Ради (ВАР).

Реклама

Читайте також:

Ціни на соняшник

Переробники вже закрили до 70% потреб у соняшнику на лютий 2026 року, тож їхня закупівельна активність поступово "згасає", зазначається у статті.

"Якщо ще на початку минулого тижня багато хто був готовий торгуватися і давати надбавки, то зараз ринку вже фіксуються перші спроби тиску на ціни", — підкреслюється у публікації.

Що буде далі

За прогнозами, вже у найближчій перспективі на українському ринку соняшник дешевшатиме. Так, у пікові періоди соняшник з олійністю 48% торгувався за цінами до 29 700 гривень за тонну, якщо йшлося про невеликі партії продукції. Тепер ціни коливаються від 28 800 до 29 000 гривень за тонну.

При цьому очікується, що незабаром ціна соняшника може впасти ще на 500 — 700 гривень.

Раніше ми розповідали про здорожчання сої. Так, в останній тиждень січня переробники збільшили закупівельні ціни на пода 1 000 гривень за тонну. Наразі соя є однією найдорожчих культур на агроринку. Також писали, за якими цінами у січні продається фуражний ячмінь. Продукція цікава як трейдерам, так і внутрішнім споживачам.