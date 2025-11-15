Ринок зерна в Україні — які зміни з цінами сталися за тиждень

Пшениця і комбайн у полі. Фото: УНІАН

На українському ринку зернових та олійних культур станом на середину листопада спостерігається змішана динаміка. Так, ціни на кукурудзу залишалися стабільними, тоді як попит на пшеницю зберігався на фуражний сегмент.

Про це розповіли аналітики Української універсальної біржі (УУБ).

Ціни на кукурудзу, пшеницю, сою та соняшник

Якщо ціни на кукурудзу та пшеницю залишалися стабільними або зростали впродовж останнього тижня, то ситуація з цінами на інші культури дещо відрізняється. Так, наприклад, на агроринку почав дешевшати соняшник.

"Соняшник скоригувався вниз під впливом падіння цін на олію, тоді як соя продовжила зміцнювати позиції завдяки активному попиту з боку переробників і експортерів. У короткостроковій перспективі очікується збереження стабільного ринку з помірними коливаннями цін у межах поточного діапазону",— розповіли експерти УУБ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в період з 2 по 11 листопада пшениця 2-го та 3-го класів подорожчала в Україні від 100 до 200 гривень за тонну. Так. 11 листопада, за тонну пшениці 2 класу виробники просили 9 709 гривень за тонну, тоді як за зерно 3 класу — 9 621 гривні за тонну.

Підвищення цін експерти ринку пов’язували з тим, що попит з боку переробників зростав, натомість сільгоспвиробники надавали недостатньо продукції. До того ж на формування цін додатково впливали складнощі з логістикою та проблеми зі збиральною кампанією через дощову погоду.

Раніше ми розповідали про культуру, яка зараз є найдешевшою на світовому ринку. Відомо, яку ціну пропонують за тонну. Дізнавайтесь також, чому на пшеницю очікує подальше подорожчання.