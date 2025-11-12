Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Сою з України купують за "безцінь" — яка ціна на світовому ринку

Сою з України купують за "безцінь" — яка ціна на світовому ринку

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 06:30
Оновлено: 22:08
Ціни на сою на світовому ринку — скільки платять за агропродукцію з України за кордоном
Соя. Фото: Unsplash

На світовому ринку однією із найдешевших культур залишається українська соя. Водночас зберігається потенціал для подальшого подорожчання культури.

Про це розповіли аналітики у Telegram-каналі Spike Brokers.

Реклама
Читайте також:

Українська соя на світовому ринку

Як зазначається, котирування на базисі CIF — коли відповідальність за оплату товару, страхування та фрахту до місця доставки лежить на продавцеві, станом на зараз варіюється від 415 до 420 доларів за тонну сої (з доставкою в порт).

"Соя продовжує додавати в ціні, і на сьогодні українська продукція залишається найдешевшою у світі, що відкриває потенціал для подальшого зростання найближчим часом", — зауважують аналітики.

Водночас покупці продукції на внутрішньому ринку, зважаючи на вартість доставки, утримують ціни на належному рівні на тлі наявної пропозиції. 

"На західному кордоні також спостерігається зростання цін, а європейські покупці готові платити агресивніше, особливо за сою з гарантованим EUDR-комплаєнсом (вимоги щодо документальної інформації про вироблену сировину, — ред)", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Європі попит зосереджений на періоді поставок із січня 2026 року. Ціни європейських покупців на кордоні знаходяться наразі зупинилися на рівні 380 євро за тонну. Тим часом загальна пропозиція сої в Україні за результатами останнього тижня зросла до 4,3 млн тонн.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що на експортному ринку очікується подорожчання української пшениці найближчим часом. Причини: у листопаді трейдери завершать розвантаження наявних запасів та почнуть формувати закупівлі у грудні та січень. Пшениця може додати у ціні до 30 доларів за тонну, тоді як зараз ціни перебувають на рівні 220 доларів за тонну продукції.

Раніше ми розповідали про оновлення на ринку ячменю. Відомо, як змінилися ціни. Дізнавайтесь також, як агроринок Євросоюзу впливає на вартість соняшника в Україні. 

гроші зерно експорт ціни соя зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації