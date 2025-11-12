Ціни на сою на світовому ринку — скільки платять за агропродукцію з України за кордоном

Соя. Фото: Unsplash

На світовому ринку однією із найдешевших культур залишається українська соя. Водночас зберігається потенціал для подальшого подорожчання культури.

Про це розповіли аналітики у Telegram-каналі Spike Brokers.

Українська соя на світовому ринку

Як зазначається, котирування на базисі CIF — коли відповідальність за оплату товару, страхування та фрахту до місця доставки лежить на продавцеві, станом на зараз варіюється від 415 до 420 доларів за тонну сої (з доставкою в порт).

"Соя продовжує додавати в ціні, і на сьогодні українська продукція залишається найдешевшою у світі, що відкриває потенціал для подальшого зростання найближчим часом", — зауважують аналітики.

Водночас покупці продукції на внутрішньому ринку, зважаючи на вартість доставки, утримують ціни на належному рівні на тлі наявної пропозиції.

"На західному кордоні також спостерігається зростання цін, а європейські покупці готові платити агресивніше, особливо за сою з гарантованим EUDR-комплаєнсом (вимоги щодо документальної інформації про вироблену сировину, — ред)", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Європі попит зосереджений на періоді поставок із січня 2026 року. Ціни європейських покупців на кордоні знаходяться наразі зупинилися на рівні 380 євро за тонну. Тим часом загальна пропозиція сої в Україні за результатами останнього тижня зросла до 4,3 млн тонн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що на експортному ринку очікується подорожчання української пшениці найближчим часом. Причини: у листопаді трейдери завершать розвантаження наявних запасів та почнуть формувати закупівлі у грудні та січень. Пшениця може додати у ціні до 30 доларів за тонну, тоді як зараз ціни перебувають на рівні 220 доларів за тонну продукції.

Раніше ми розповідали про оновлення на ринку ячменю. Відомо, як змінилися ціни. Дізнавайтесь також, як агроринок Євросоюзу впливає на вартість соняшника в Україні.