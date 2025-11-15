Рынок зерна в Украине — какие изменения с ценами произошли за неделю

Пшеница и комбайн в поле. Фото: УНИАН

На украинском рынке зерновых и масличных культур по состоянию на середину ноября наблюдается смешанная динамика. Так, цены на кукурузу оставались стабильными, тогда как спрос на пшеницу сохранялся на фуражный сегмент.

Об этом рассказали аналитики Украинской универсальной биржи (УУБ).

Реклама

Читайте также:

Цены на кукурузу, пшеницу, сою и подсолнечник

Если цены на кукурузу и пшеницу оставались стабильными или росли в течение последней недели, то ситуация с ценами на другие культуры несколько отличается. Так, например, на агрорынке начал дешеветь подсолнечник.

"Подсолнечник скорректировался вниз под влиянием падения цен на масло, тогда как соя продолжила укреплять позиции благодаря активному спросу со стороны переработчиков и экспортеров. В краткосрочной перспективе ожидается сохранение стабильного рынка с умеренными колебаниями цен в пределах текущего диапазона", — рассказали эксперты УУБ.

Что еще стоит знать

Напомним, в период со 2 по 11 ноября пшеница 2-го и 3-го классов подорожала в Украине от 100 до 200 гривен за тонну. Так. 11 ноября, за тонну пшеницы 2 класса производители просили 9 709 гривен за тонну, тогда как за зерно 3 класса - 9 621 гривны за тонну.

Повышение цен эксперты рынка связывали с тем, что спрос со стороны переработчиков рос, зато сельхозпроизводители предоставляли недостаточно продукции. К тому же на формирование цен дополнительно влияли сложности с логистикой и проблемы с уборочной кампанией из-за дождливой погоды.

Ранее мы рассказывали о культуре, которая сейчас является самой дешевой на мировом рынке. Известно, какую цену предлагают за тонну. Узнавайте также, почему пшеницу ожидает дальнейшее подорожание.