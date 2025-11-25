Ціни на зерно в Україні — яким є агроринок в останні дні листопада

Поле з пшеницею. Фото: Unsplash

На українському агроринку зберігається стабільний попит на зерно. Це, а також активність з боку покупців, стримували зростання цін на пшеницю.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Ціни на пшеницю в Україні

На початку тижня (з 24 листопада, — ред), ціни на зерно в Україні підтримувала незначна пропозиція від зерновиробників, йдеться у Telegram-каналі Spike Brokers. Водночас на глобальному ринку пшениця дешевшає, а попит з боку покупців є стриманим. Ці фактори тиснуть на український ринок зерна.

Так, у портах Великої Одеси вже фіксують зростання закупівельних цін на фуражну пшеницю. Підтримку цінам також надавала стримана пропозиція від аграріїв, а також ситуація на суміжних ринках фуражних зернових.

Зазначається, що закупівельні ціни на на фуражну пшеницю дорожчають на 1-3 долари. Наразі вони перебувають на позначні від 208 до 216 доларів за тонну (з доставкою в порт).

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку зернових фіксуються проблеми з логістикою та погіршенням якості кукурудзи. Однак це поки що не впливає на ціни: культура в період з 16 листопада по 23 листопада подорожчала з 7 437 гривень до 7 637 гривень за тонну.

Така ситуація пояснюється тим, що на експортному ринку зберігається високий попит трейдерів — саме це "підживлює" ціни на кукурудзу.

Раніше голова Союзу українського селянства, ексголова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич пояснив, що відбуватиметься з цінами на зерно восени. На його думку, сильного здорожчання не відбудеться за однієї умови. Також ми писали, про найдешевшу агрокультуру на світовому агроринку. Продукцію постачають з України.