Ціни на зерно — чи дорожчає пшениця в останні дні осені

Ціни на зерно — чи дорожчає пшениця в останні дні осені

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 06:31
Оновлено: 06:31
Ціни на зерно в Україні — яким є агроринок в останні дні листопада
Поле з пшеницею. Фото: Unsplash

На українському агроринку зберігається стабільний попит на зерно. Це, а також активність з боку покупців, стримували зростання цін на пшеницю.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Ціни на пшеницю в Україні 

На початку тижня (з 24 листопада, — ред), ціни на зерно в Україні підтримувала незначна пропозиція від зерновиробників, йдеться у Telegram-каналі Spike Brokers. Водночас на глобальному ринку пшениця дешевшає, а попит з боку покупців є стриманим. Ці фактори тиснуть на український ринок зерна. 

Так, у портах Великої Одеси вже фіксують зростання закупівельних цін на фуражну пшеницю. Підтримку цінам також надавала стримана пропозиція від аграріїв, а також ситуація на суміжних ринках фуражних зернових.

Зазначається, що закупівельні ціни на на фуражну пшеницю дорожчають на 1-3 долари. Наразі вони перебувають на позначні від 208 до 216 доларів за тонну (з доставкою в порт). 

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку зернових фіксуються проблеми з логістикою та погіршенням якості кукурудзи. Однак це поки що не впливає на ціни: культура в період з 16 листопада по 23 листопада подорожчала з 7 437 гривень до 7 637 гривень за тонну. 

Така ситуація пояснюється тим, що на експортному  ринку зберігається високий попит трейдерів — саме це "підживлює" ціни на кукурудзу. 

Раніше голова Союзу українського селянства, ексголова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич пояснив, що відбуватиметься з цінами на зерно восени. На його думку, сильного здорожчання не відбудеться за однієї умови. Також ми писали, про найдешевшу агрокультуру на світовому агроринку. Продукцію постачають з України.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
