Цены на зерно в Украине — каков агрорынок в последние дни ноября

Цены на зерно — дорожает ли пшеница в последние дни осени
На украинском агрорынке сохраняется стабильный спрос на зерно. Это, а также активность со стороны покупателей, сдерживали рост цен на пшеницу.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Цены на пшеницу в Украине
В начале недели (с 24 ноября, — ред), цены на зерно в Украине поддерживало незначительное предложение от зернопроизводителей, говорится в Telegram-канале Spike Brokers. В то же время на глобальном рынке пшеница дешевеет, а спрос со стороны покупателей является сдержанным. Эти факторы давят на украинский рынок зерна.
Так, в портах Большой Одессы уже фиксируют рост закупочных цен на фуражную пшеницу. Поддержку ценам также оказывало сдержанное предложение от аграриев, а также ситуация на смежных рынках фуражных зерновых.
Отмечается, что закупочные цены на фуражную пшеницу дорожают на 1-3 доллара. Сейчас они находятся на отметке от 208 до 216 долларов за тонну (с доставкой в порт).
Что еще стоит знать
Напомним, на рынке зерновых фиксируются проблемы с логистикой и ухудшением качества кукурузы. Однако это пока не влияет на цены: культура в период с 16 ноября по 23 ноября подорожала с 7 437 гривен до 7 637 гривен за тонну.
Такая ситуация объясняется тем, что на экспортном рынке сохраняется высокий спрос трейдеров — именно это "подпитывает" цены на кукурузу.
Ранее председатель Союза украинского крестьянства, экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич объяснил, что будет происходить с ценами на зерно осенью. По его мнению, сильного подорожания не произойдет при одном условии. Также мы писали о самой дешевой агрокультуре на мировом агрорынке. Продукцию поставляют из Украины.
