Цены на зерно в Украине — каков агрорынок в последние дни ноября

На украинском агрорынке сохраняется стабильный спрос на зерно. Это, а также активность со стороны покупателей, сдерживали рост цен на пшеницу.

В начале недели (с 24 ноября, — ред), цены на зерно в Украине поддерживало незначительное предложение от зернопроизводителей, говорится в Telegram-канале Spike Brokers. В то же время на глобальном рынке пшеница дешевеет, а спрос со стороны покупателей является сдержанным. Эти факторы давят на украинский рынок зерна.

Так, в портах Большой Одессы уже фиксируют рост закупочных цен на фуражную пшеницу. Поддержку ценам также оказывало сдержанное предложение от аграриев, а также ситуация на смежных рынках фуражных зерновых.

Отмечается, что закупочные цены на фуражную пшеницу дорожают на 1-3 доллара. Сейчас они находятся на отметке от 208 до 216 долларов за тонну (с доставкой в порт).

Напомним, на рынке зерновых фиксируются проблемы с логистикой и ухудшением качества кукурузы. Однако это пока не влияет на цены: культура в период с 16 ноября по 23 ноября подорожала с 7 437 гривен до 7 637 гривен за тонну.

Такая ситуация объясняется тем, что на экспортном рынке сохраняется высокий спрос трейдеров — именно это "подпитывает" цены на кукурузу.

Ранее председатель Союза украинского крестьянства, экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич объяснил, что будет происходить с ценами на зерно осенью. По его мнению, сильного подорожания не произойдет при одном условии. Также мы писали о самой дешевой агрокультуре на мировом агрорынке. Продукцию поставляют из Украины.