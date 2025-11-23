Ціни на кукурудзу знову змінилися — якою є вартість у листопаді

Поле з кукурудзою. Фото: УНІАН

В Україні змінюються ціни на фуражну кукурудзу. На це впливають як попит, так і дорога логістика.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Детальніше про ситуацію на агроринку

Як зазначається, попит на культуру з боку переробних підприємств є доволі високим. Проте, як йдеться у публікації Agronews, витрати на логістику стають більшими. Крім того, якість продукції кульгає, через високий показник вологи.

"Однак підвищувальна цінова динаміка на експортному ринку та високий попит трейдерів продовжують надавати підтримку цінам", — йдеться у публікації.

Ціни на фуражну кукурудзу

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна фуражної кукурудзи станом на неділю, 23 листопада подорожчала до 7 637 гривень. Примітно, що тижнем раніше — 16 листопада, тонна фуражної кукурудзи на ринку торгувалася за ціною у 7 437 гривень.

Однак з 17 листопада на ринку спостерігається хоч і не значне, але підвищення цін. Так, 18 листопада фуражна кукурудза подорожчала до 7 627 гривень за тонну, а до 23 листопада ціна сягнула позначки у 7 637 гривень за тонну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше голова Союзу українського селянства, ексголова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич розповідав журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що ситуація на ринку зерна буде нестабільною восени. Відчутного подорожчання продукції, ймовірно, не станеться, якщо за українськими аграріями залишиться доступ до Чорного моря. Також варто пам'ятати про світові врожаї.

"Ну й до того ж на формування вартості цін на зерно впливають витрати фермерів. Дорожча логістика, дорожче пальне — отже будуть і більші ціни", — зауважив Іван Томич.

Також голова Союзу українського селянства зазначив, що врожай пшениці у США та Бразилії має бути рекордним, — це теж матиме вплив на ринок зерна в Україні.

