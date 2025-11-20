Ціни на пшеницю, кукурудзу, сою та соняшник — які зміни відбулися у листопаді 2025

Збір урожаю пшениці. Фото: УНІАН

В Україні на агроринку ціни на продукцію залежати від ситуації зі жнивами, а також від активності з боку трейдерів. Наприклад, кукурудзу поступово дешевшає, тоді як ціни на пшениці тримаються на більш-менш одному рівні.

Про це розповіли аналітики Української універсальної біржі (УУБ).

Ціни на пшеницю, кукурудзу та сою

Як зауважили експерти, впродовж останнього тижня на українському агроринку тривала дивергенція динамік (невідповідність між ціною та індикатором, — ред).

"Внутрішній сегмент кукурудзи зафіксував легку низхідну корекцію під тиском слабкого експорту, тоді як її значний виробничий потенціал формує ризики сезонного накопичення залишків. Пшениця втримувалася у ціновому коридорі на тлі ситуативної активності трейдерів та збереження спреду між класами", — йдеться у повідомленні.

Щодо ринку олійних в Україні то, наприклад соняшник додавав у ціні, оскільки стабілізувалася ситуація з олійним сегментом. Водночас соя утримувала максимуми на стійкому імпортному попиті та оновленні цінових піків на шрот.

На глобальні зміни вплинули дії Китаю, який оголосив про наміри закупити сою. Через це ф’ючерси на цю культуру дещо підвищилися. Пшениця також продемонструвала помітне підвищення, тоді як кукурудза зростала стриманіше.

Що ще варто знати

Через обмежену пропозицію на ринку та небажанням аграріїв продавати продукцію, ціни на сою (соєві боби), стрімко зростають. Так, з жовтня 2025 року та впродовж листопада культура подорожчала на 900 гривень.

Так, станом на 15 листопада тонна сої на українському агроринку коштує 18,2 тисячі гривень.

