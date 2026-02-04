Відео
Головна Фінанси Ціни на соняшник знову зростають — яка причина подорожчання

Ціни на соняшник знову зростають — яка причина подорожчання

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 06:30
Ринок соняшника у лютому — які ціни пропонують переробники
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

На ринку соняшника у перші дні лютого 2026 року спостерігаються активні зміни у цінах. Так, доставити тонну продукції на умовах CPT-порт (доставка в порт призначення) наразі коштує 689 доларів — на 4 долари більше, ніж тиждень тому. 

Про це пише Telegram-канал Spike Brokers.



Ціни на соняшник

Зазначається, що подорожчання почалося одночасно з посиленням внутрішнього попиту на сировину від провідних переробників. Вони зараз активно укладають контракти на лютий.

При цьому наголошується, що за підсумками січня 29 днів з України за кордон було доставлено всього 6 000 тонн насіння. Причина — активне внутрішнє споживання та вигідні ціни переробки.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, українська пшениця за останній тиждень подорожчала на 200 гривень. Станом на 2 лютого тонна торгувалася за ціною у 9 900 гривень за тонну. 

Водночас з експортною продукцією ситуація дещо інша. Так, в портах Одеси ціни перебувають на стабільному рівні вже третій тиждень поспіль. Так, тонна фуражної пшениці торгується за ціною у 205 доларів.

Раніше ми розповідали про подорожчання сої на початку 2026 року. Примітно, що попри зростання цін експортний потенціал залишається обмеженим. Ще писали про причини, які впливають на ціни на фуражний ячмінь. Відомо, які зміни чекають на ринок ячменю незабаром. 

ціни в Україні ціни соняшник агропромисловість агросектор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
