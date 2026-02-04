Рынок подсолнечника в феврале — какие цены предлагают переработчики

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

На рынке подсолнечника в первые дни февраля 2026 года наблюдаются активные изменения в ценах. Так, доставить тонну продукции на условиях CPT-порт (доставка в порт назначения) сейчас стоит 689 долларов — на 4 доллара больше, чем неделю назад.

Цены на подсолнечник

Отмечается, что подорожание началось одновременно с усилением внутреннего спроса на сырье от ведущих переработчиков. Они сейчас активно заключают контракты на февраль.

При этом отмечается, что по итогам января 29 дней из Украины за границу было доставлено всего 6 000 тонн семян. Причина — активное внутреннее потребление и выгодные цены переработки.

Что еще стоит знать

Напомним, украинская пшеница за последнюю неделю подорожала на 200 гривен. По состоянию на 2 февраля тонна торговалась по цене в 9 900 гривен за тонну.

В то же время с экспортной продукцией ситуация несколько иная. Так, в портах Одессы цены находятся на стабильном уровне уже третью неделю подряд. Так, тонна фуражной пшеницы торгуется по цене в 205 долларов.

Ранее мы рассказывали о подорожании сои в начале 2026 года. Примечательно, что несмотря на рост цен экспортный потенциал остается ограниченным. Еще писали о причинах, которые влияют на цены на фуражный ячмень. Известно, какие изменения ждут рынок ячменя в скором времени.