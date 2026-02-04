Видео
Главная Финансы Цены на подсолнечник снова растут — какая причина подорожания

Цены на подсолнечник снова растут — какая причина подорожания

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 06:30
Рынок подсолнечника в феврале — какие цены предлагают переработчики
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

На рынке подсолнечника в первые дни февраля 2026 года наблюдаются активные изменения в ценах. Так, доставить тонну продукции на условиях CPT-порт (доставка в порт назначения) сейчас стоит 689 долларов — на 4 доллара больше, чем неделю назад.

Об этом пишет Telegram-канал Spike Brokers.

Цены на подсолнечник

Отмечается, что подорожание началось одновременно с усилением внутреннего спроса на сырье от ведущих переработчиков. Они сейчас активно заключают контракты на февраль.

При этом отмечается, что по итогам января 29 дней из Украины за границу было доставлено всего 6 000 тонн семян. Причина — активное внутреннее потребление и выгодные цены переработки.

Что еще стоит знать

Напомним, украинская пшеница за последнюю неделю подорожала на 200 гривен. По состоянию на 2 февраля тонна торговалась по цене в 9 900 гривен за тонну.

В то же время с экспортной продукцией ситуация несколько иная. Так, в портах Одессы цены находятся на стабильном уровне уже третью неделю подряд. Так, тонна фуражной пшеницы торгуется по цене в 205 долларов.

Ранее мы рассказывали о подорожании сои в начале 2026 года. Примечательно, что несмотря на рост цен экспортный потенциал остается ограниченным. Еще писали о причинах, которые влияют на цены на фуражный ячмень. Известно, какие изменения ждут рынок ячменя в скором времени.

цены в Украине цены подсолнечник агропромышленность агросектор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
