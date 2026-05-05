Головна Фінанси Ціни на соняшник знову оновилися: скільки тепер коштує тонна

Дата публікації: 5 травня 2026 06:30
Ціна на соняшник в Україні зросла до майже 31 000 гривень: які причини подорожчання
Соняшники, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На ринку соняшника в Україні зберігається напружена ситуація, через яку змінюються звичні сезонні тренди. Так, ціни на соняшник сягнули позначки у 30 841 гривень. За тиждень насіння подорожчало на майже 2%. 

Про це передає Новини.LIVE з посиланням на Agronews.

Ціни на соняшник 

Аграрії не поспішають продавати свій товар, адже насіння дорожчає щотижня. Приріст може сягати до 600 гривень за тонну.

"Переробники опинилися у складній ситуації: котирування ростуть практично щодня, а реальних інструментів для стабілізації ринку у них немає", — йдеться у повідомленні.

Заводи вимушено погоджуються з новими ціновими реаліями і не можуть суттєво повпливти на ситуацію. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, в Україні додає у ціні пшениця нового врожаю, яку відправляють на експорт. Так, у портах Великої Одеси ціни попиту на продовольчу пшеницю 2 і 3 класу перебувають на позначках від 212 до 225 доларів і від 211 до 222 доларів (з доставкою в порт) відповідно.

Ціни на експорт йдуть вгору через геополітичні фактори та несприятливі погодні умови як в Україні, так і у світі. 

Як повідомляли Новини.LIVE, тонна сої подорожчала до 20 356 гривень. Водночас закупівельні цінові рівні декларують на позначках у понад  23 000 гривень за тонну. Відомо, що відбувається на ринку. 

Також Новини.LIVE писали, що вперше з 2025 року в Україні фіксують подорожчання ріпчастої цибулі. У торгових мережах кілограм овоча коштує, у середньому, по 11 гривень. Однак очікується, що ціни на цибулю продовжать йти вгору. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
