Головна Фінанси Експорт зерна дорожчає: за якими цінами пшениця продається за кордон

Дата публікації: 1 травня 2026 06:30
Експорт зерна: яка ціна за тонну пшениці
Розвантаження зерна, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На українському експортному ринку додає у ціні пшениця нового врожаю. При цьому попит на зерно, зібране у 2025 році, не демонструє суттєвих змін. Відомо, чому так сталося. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ

Що відбувається з експортом зерна

Як йдеться у публікації, така ситуація виникла через кон’юктуру світового ринку в зерновій галузі, на яку впливають геополітичні фактори та несприятливі погодні умови, через які нерозвиваються посіви. 

"Разом з цим зростання обмежували суттєво більші запаси пшениці, ніж минулого року", — зазначається у статті. 

Ціни на експорт пшениці

Так, у портах Великої Одеси ціни попиту на продовольчу пшеницю 2 і 3 класу перебувають на позначках від 212 до 225 доларів і від 211 до 222 доларів (з доставкою в порт) відповідно. Це майже на 3 долари дорожче, ніж тижнем раніше. Водночас окремі компанії встановлювали дещо нижчі — від 208 до 210 доларів за тонну на зерно 2 та 3 класу. 

Читайте також:

Що ще варто знати

Нагадаємо, що на внутрішньому ринку зерна в останні дні квітня тонна пшениці подорожчала до понад 10 000 гривень. Зміни у цінах на пшеницю виникли з кількох причин, серед яких стримані продажі аграріїв, активний попит внутрішніх споживачів та дороге пальне. Додатково на ринок тиснула й ситуація з експортом пшениці. 

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні цього літа може зменшитися врожай фруктів. Усе через доволі прохолодний початок весни: як пояснив Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, це не сприяє природному запиленню у садах. Це може призвести до того, що фермери втратять до 40% врожаю. 

Ще Новини.LIVE писали, що ціни на соняшник перетнули максимальну позначку у 30 000 гривень. Водночас ринок рослинних олій зараз — це один із ключових драйверів внутрішньої цінової кон’юнктури.

ціни в Україні пшениця ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
