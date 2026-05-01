Експорт зерна: яка ціна за тонну пшениці

Експорт зерна дорожчає: за якими цінами пшениця продається за кордон
На українському експортному ринку додає у ціні пшениця нового врожаю. При цьому попит на зерно, зібране у 2025 році, не демонструє суттєвих змін. Відомо, чому так сталося.
Що відбувається з експортом зерна
Як йдеться у публікації, така ситуація виникла через кон’юктуру світового ринку в зерновій галузі, на яку впливають геополітичні фактори та несприятливі погодні умови, через які нерозвиваються посіви.
"Разом з цим зростання обмежували суттєво більші запаси пшениці, ніж минулого року", — зазначається у статті.
Ціни на експорт пшениці
Так, у портах Великої Одеси ціни попиту на продовольчу пшеницю 2 і 3 класу перебувають на позначках від 212 до 225 доларів і від 211 до 222 доларів (з доставкою в порт) відповідно. Це майже на 3 долари дорожче, ніж тижнем раніше. Водночас окремі компанії встановлювали дещо нижчі — від 208 до 210 доларів за тонну на зерно 2 та 3 класу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що на внутрішньому ринку зерна в останні дні квітня тонна пшениці подорожчала до понад 10 000 гривень. Зміни у цінах на пшеницю виникли з кількох причин, серед яких стримані продажі аграріїв, активний попит внутрішніх споживачів та дороге пальне. Додатково на ринок тиснула й ситуація з експортом пшениці.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні цього літа може зменшитися врожай фруктів. Усе через доволі прохолодний початок весни: як пояснив Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, це не сприяє природному запиленню у садах. Це може призвести до того, що фермери втратять до 40% врожаю.
Ще Новини.LIVE писали, що ціни на соняшник перетнули максимальну позначку у 30 000 гривень. Водночас ринок рослинних олій зараз — це один із ключових драйверів внутрішньої цінової кон’юнктури.