Експорт зерна: яка ціна за тонну пшениці

На українському експортному ринку додає у ціні пшениця нового врожаю. При цьому попит на зерно, зібране у 2025 році, не демонструє суттєвих змін. Відомо, чому так сталося.

Що відбувається з експортом зерна

Як йдеться у публікації, така ситуація виникла через кон’юктуру світового ринку в зерновій галузі, на яку впливають геополітичні фактори та несприятливі погодні умови, через які нерозвиваються посіви.

"Разом з цим зростання обмежували суттєво більші запаси пшениці, ніж минулого року", — зазначається у статті.

Ціни на експорт пшениці

Так, у портах Великої Одеси ціни попиту на продовольчу пшеницю 2 і 3 класу перебувають на позначках від 212 до 225 доларів і від 211 до 222 доларів (з доставкою в порт) відповідно. Це майже на 3 долари дорожче, ніж тижнем раніше. Водночас окремі компанії встановлювали дещо нижчі — від 208 до 210 доларів за тонну на зерно 2 та 3 класу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що на внутрішньому ринку зерна в останні дні квітня тонна пшениці подорожчала до понад 10 000 гривень. Зміни у цінах на пшеницю виникли з кількох причин, серед яких стримані продажі аграріїв, активний попит внутрішніх споживачів та дороге пальне. Додатково на ринок тиснула й ситуація з експортом пшениці.

