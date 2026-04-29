Соя стрімко дорожчає в останні дні квітня: що відбувається на українському агроринку

Тонна сої наприкінці квітня на зерновому ринку в Україні подорожчала до 20 356 гривень. При цьому з’явився дефіцит пропозиції. Через це ціни на сою змінюватимуться й надалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Agronews.

Ціни на сою

Через ситуацію з дефіцитом пропозиції переробні підприємства вимушено пропонують великим агрохолдингам цінові премії. Закупівельні цінові рівні декларують на позначках у понад 23 000 гривень за тонну.

"Розрив між біржовими орієнтирами та фактичними контрактними цінами свідчить про те, що попит із боку переробників суттєво перевищує готовність власників сої виходити на ринок", — йдеться у повідомленні.

За таких умов тиск на закупівельні ціни збережеться, доки пропозиція не відновиться до рівнів, які дозволять на повну навантажувати виробничі потужності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на експортному ринку фуражної кукурудзи теж змінюються ціни. Так, тонна зернової подорожчала на 100-300 гривень, а попит на зернову залишається високим завдяки внутрішнім споживачам та трейдерам. Водночас на внутрішньому зерновому ринку тонну кукурудзи продають за ціною у 9 021 гривень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про ціни на пшеницю в Україні. Так, тонна зерна коштує майже 10 000 гривень. Водночас трейдери є не досить активними, тоді як аграрії повільно віддають продукцію на продаж.

Також Новини.LIVE писали, ціни на соняшник сягнули максимального рівня у 30 434 гривень. Паралельно з цим, ринок рослинних олій є одним із ключових драйверів внутрішньої цінової кон’юнктури.