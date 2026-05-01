Головна Фінанси Вперше з 2025 року: який овоч в Україні стрімко дорожчає

Дата публікації: 1 травня 2026 17:35
Ціни на цибулю: скільки тепер коштує кілограм для українців
Овочі, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні дорожчає ріпчаста цибуля. Ріст цін на цей овоч фіксується вперше з травня 2025 року. Станом на кінець квітня фермери відвантажують овоч в межах 4 — 9 гривень за кілограм. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

Чому дорожчає ріпчаста цибуля

Як зазначається, це стало можливим через низку факторів. Так, попит на цибулю все ще є високим, але пропозиції замало, особливо щодо якісної цибулі. Тим часом місцеві господарства потроху вичерпують свої запаси через сезонність.

Натомість фермери чекають, що ціни на цибулю зростатимуть. Зараз овоч все ще коштує в середньому на 68% менше за аналогічний період минулого року. Як прогнозується, ріпчаста цибуля дорожчатиме, допоки місцеві господарства не передадуть на ринок новий врожай.

Скільки коштує ріпчаста цибуля у супермаркетах

Ріпчаста цибуля, як свідчать дані на порталі Мінфін, у середньому коштує 11 гривень. Супермаркети станом на 1 травня пропонують споживачам купувати овоч за такими цінами:

  • Novus — 8,5 гривень за кілограм;
  • Megamarket  — 16 гривень за кілограм;
  • Auchan — 8,5 гривень за кілограм.

Зазначимо, що середньомісячна ціна на ріпчасту цибулю у березні була на рівні 8,3 гривень за кілограм.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні дешевшають томати. Причина: на ринку з'явилася продукція з місцевих теплицях. Завдяки цьому томати за тиждень стали дешевшими на 13%. 

Ще Новини.LIVE писали про ціни на спаржу. Так, через нестабільну погоду, курсові коливання та загальне здорожчання виробництва ціни на цей продукт, порівняно з минулим роком, зросли на 20-25%. Відомо, скільки зараз коштує овоч.

ціни в Україні цибуля ціни на продукти
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
