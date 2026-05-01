Ціни на цибулю: скільки тепер коштує кілограм для українців

Овочі, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні дорожчає ріпчаста цибуля. Ріст цін на цей овоч фіксується вперше з травня 2025 року. Станом на кінець квітня фермери відвантажують овоч в межах 4 — 9 гривень за кілограм.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

Реклама

Чому дорожчає ріпчаста цибуля

Як зазначається, це стало можливим через низку факторів. Так, попит на цибулю все ще є високим, але пропозиції замало, особливо щодо якісної цибулі. Тим часом місцеві господарства потроху вичерпують свої запаси через сезонність.

Натомість фермери чекають, що ціни на цибулю зростатимуть. Зараз овоч все ще коштує в середньому на 68% менше за аналогічний період минулого року. Як прогнозується, ріпчаста цибуля дорожчатиме, допоки місцеві господарства не передадуть на ринок новий врожай.

Реклама

Скільки коштує ріпчаста цибуля у супермаркетах

Ріпчаста цибуля, як свідчать дані на порталі Мінфін, у середньому коштує 11 гривень. Супермаркети станом на 1 травня пропонують споживачам купувати овоч за такими цінами:

Реклама

Novus — 8,5 гривень за кілограм;

Megamarket — 16 гривень за кілограм;

Auchan — 8,5 гривень за кілограм.

Зазначимо, що середньомісячна ціна на ріпчасту цибулю у березні була на рівні 8,3 гривень за кілограм.

