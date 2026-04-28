Головна Фінанси Ціни на соняшник сягнули максимального рівня: за скільки продають насіння

Ціни на соняшник сягнули максимального рівня: за скільки продають насіння

Дата публікації: 28 квітня 2026 06:30
Ціни на соняшник у квітні: що змінилося на українському ринку
Соняшники, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ціни на соняшник перебувають на максимальному рівні цього сезону. Та реальна контрактна вартість продукції вже перевищує максимальні позначки. Причина: переробники орієнтуються на світовий рівень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Agronews.ua

Ціни на соняшник

Тонна соняшника станом на зараз коштує 30  434 гривень, натомість частина переробників закуповує сировину за цінами у 32 000 гривень. Паралельно з цим, ринок рослинних олій є одним із ключових драйверів внутрішньої цінової кон’юнктури.

"Стійкий зовнішній попит у поєднанні з обмеженою пропозицією всередині країни формує середовище, в якому переробники фактично конкурують між собою за доступ до сировини",  — йдеться у повідомленні. 

Зазначаєть, що через цю конкуренцію вони не проти платити за сировину більше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фуражна кукурурдза в Україні подорожчала. Наразі тонна зернової коштує понад 9 000 гривень. На експортному ринку спостерігається аналогічна тенденція: кукурудза додає у ціні. Натомість недостатньо активне надходження пропозицій зернової від аграріїв підтримує ціни на високому рівні.

Як розповідали Новини.LIVE, для українців здорожчало м'ясо. Найдорожчими зараз є курятина, свинина та яловичина. Відомо, з яких причин оновлюються ціни. Ще Новини.LIVE повідомляли, чи купуватимуть українці цього літа херсонські помідори й чи буде доступною полуниця. Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук розповів про врожай баштанних культур в Україні. Також він поділився прогнозами щодо вартості ягід на ринках.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
