Ціни на соняшник у квітні: що змінилося на українському ринку

Ціни на соняшник перебувають на максимальному рівні цього сезону. Та реальна контрактна вартість продукції вже перевищує максимальні позначки. Причина: переробники орієнтуються на світовий рівень.

Ціни на соняшник

Тонна соняшника станом на зараз коштує 30 434 гривень, натомість частина переробників закуповує сировину за цінами у 32 000 гривень. Паралельно з цим, ринок рослинних олій є одним із ключових драйверів внутрішньої цінової кон’юнктури.

"Стійкий зовнішній попит у поєднанні з обмеженою пропозицією всередині країни формує середовище, в якому переробники фактично конкурують між собою за доступ до сировини", — йдеться у повідомленні.

Зазначаєть, що через цю конкуренцію вони не проти платити за сировину більше.

Нагадаємо, фуражна кукурурдза в Україні подорожчала. Наразі тонна зернової коштує понад 9 000 гривень. На експортному ринку спостерігається аналогічна тенденція: кукурудза додає у ціні. Натомість недостатньо активне надходження пропозицій зернової від аграріїв підтримує ціни на високому рівні.

