Цена на подсолнечник в Украине выросла до почти 31 000 гривен: какие причины подорожания

Подсолнухи, деньги.

На рынке подсолнечника в Украине сохраняется напряженная ситуация, из-за которой меняются привычные сезонные тренды. Так, цены на подсолнечник достигли отметки в 30 841 гривен. За неделю семена подорожали почти на 2%.

Об этом передает Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.

Цены на подсолнечник

Аграрии не спешат продавать свой товар, ведь семена дорожают каждую неделю. Прирост может достигать до 600 гривен за тонну.

"Переработчики оказались в сложной ситуации: котировки растут практически ежедневно, а реальных инструментов для стабилизации рынка у них нет", — говорится в сообщении.

Заводы вынужденно соглашаются с новыми ценовыми реалиями и не могут существенно повлиять на ситуацию.

Напомним, в Украине прибавляет в цене пшеница нового урожая, которую отправляют на экспорт. Так, в портах Большой Одессы цены спроса на продовольственную пшеницу 2 и 3 класса находятся на отметках от 212 до 225 долларов и от 211 до 222 долларов (с доставкой в порт) соответственно.

Цены на экспорт идут вверх из-за геополитических факторов и неблагоприятных погодных условий как в Украине, так и в мире.

Как сообщали Новини.LIVE, тонна сои подорожала до 20 356 гривен. В то же время закупочные ценовые уровни декларируют на отметках в более 23 000 гривен за тонну. Известно, что происходит на рынке.

Также Новини.LIVE писали, что впервые с 2025 года в Украине фиксируют подорожание репчатого лука. В торговых сетях килограмм овоща стоит, в среднем, по 11 гривен. Однако ожидается, что цены на лук продолжат идти вверх.