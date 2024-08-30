Цены на зерновые в Украине на 30 августа 2024 года

Комбайн в поле подсолнечника. Фото: Bloomberg

Цены на подсолнечник в Украине резко выросли за последние несколько дней, что явилось результатом нескольких ключевых факторов. Основными причинами являются ухудшение погодных условий, негативно повлиявших на урожайность, а также повышение спроса на масло на международных рынках. Рост цен также обусловлен колебаниями валютного курса и ограничением поставок, что оказывает дополнительное давление на рынок.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 30 августа 2024 года.

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По состоянию на 30 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 18 949 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 30 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник в последние дни значительно повысилась. В четверг, 22 августа, стоимость подсолнечника составила 18 758 грн за тонну, а в пятницу, 23 августа, — 18 768 грн за тонну. В субботу, 24 августа, подсолнечник стоил уже 18 795 грн за тонну. В среду, 28 августа, стоимость подсолнечника составила 18 908 грн за тонну, а в четверг, 29 августа, — 18 949 грн за тонну. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отмечает, что вторжение России нанесло значительные удары по аграрному сектору Украины. Среди основных убытков он выделяет обстрелы сельскохозяйственных угодий, потерю активов, блокировку портов, разрушение портовой инфраструктуры и похищение зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.