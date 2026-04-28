Цены на подсолнечник в апреле: что изменилось на украинском рынке

Цены на подсолнечник находятся на максимальном уровне этого сезона. И реальная контрактная стоимость продукции уже превышает максимальные отметки. Причина: переработчики ориентируются на мировой уровень.

Цены на подсолнечник

Тонна подсолнечника по состоянию на сейчас стоит 30 434 гривен, зато часть переработчиков закупает сырье по ценам в 32 000 гривен. Параллельно с этим, рынок растительных масел является одним из ключевых драйверов внутренней ценовой конъюнктуры.

"Устойчивый внешний спрос в сочетании с ограниченным предложением внутри страны формирует среду, в которой переработчики фактически конкурируют между собой за доступ к сырью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этой конкуренции они не против платить за сырье больше.

