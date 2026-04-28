Главная Финансы Цены на подсолнечник на максимальном уровне: за сколько продают семена

Цены на подсолнечник на максимальном уровне: за сколько продают семена

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 06:30
Цены на подсолнечник в апреле: что изменилось на украинском рынке
Подсолнухи, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Цены на подсолнечник находятся на максимальном уровне этого сезона. И реальная контрактная стоимость продукции уже превышает максимальные отметки. Причина: переработчики ориентируются на мировой уровень.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.ua.

Цены на подсолнечник

Тонна подсолнечника по состоянию на сейчас стоит 30 434 гривен, зато часть переработчиков закупает сырье по ценам в 32 000 гривен. Параллельно с этим, рынок растительных масел является одним из ключевых драйверов внутренней ценовой конъюнктуры.

"Устойчивый внешний спрос в сочетании с ограниченным предложением внутри страны формирует среду, в которой переработчики фактически конкурируют между собой за доступ к сырью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этой конкуренции они не против платить за сырье больше.

Что еще стоит знать

Напомним, фуражная кукурурдза в Украине подорожала. Сейчас тонна зерновой стоит более 9 000 гривен. На экспортном рынке наблюдается аналогичная тенденция: кукуруза прибавляет в цене. Зато недостаточно активное поступление предложений зерновой от аграриев поддерживает цены на высоком уровне.

Как рассказывали Новини.LIVE, для украинцев подорожало мясо. Самыми дорогими сейчас являются курятина, свинина и говядина. Известно, по каким причинам обновляются цены.

Еще Новини.LIVE сообщали, будут ли покупать украинцы этим летом херсонские помидоры и будет ли доступной клубника. Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук рассказал об урожае бахчевых культур в Украине. Также он поделился прогнозами относительно стоимости ягод на рынках.

цены в Украине подсолнечник цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
