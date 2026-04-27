Ціни на зернові в Україні: що відбувається на ринку фуражної кукурудзи зараз

Гроші, кукурудза. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На ринку фуражної кукурудзи з початком нового тижня спостерігається підвищення цін. Подекуди вони зросли від 100 до 300 гривень за тонну. При чому вартість зернової ще має потенціал для подальшого зростання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ.

Як змінююється ринок кукурудзи

На ринку фуражної кукурудзи зберігається високий попит на зернову. Його забезпечують:

внутрішні споживачі;

трейдери.

Водночас на експортному ринку кукурудза теж активно дорожчає, а недостатньо активне надходження пропозицій зернової від аграріїв надає підтримку цінам.

Ціни на фуражну кукурудзу

Тонна фуражної кукурудзи станом на 27 квітня у середньому коштує, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, 9 021 гривень. Тиждень тому — 19 квітня, середня ціна перебувала на позначці у 8 971 гривень за тонну. Тобто за 8 днів фуражна кукурудза подорожчала на 50 гривень.

Як писали Новини.LIVE, Україна цього року може втратити врожай фруктів. Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник пояснив, що холодна погода не сприяє природному запиленню у садах: бджоли та джмелі досі перебувають у вуликах. Відсутність запилення може призвести до втрати врожаю до 40%.

Ще Новини.LIVE розповідали, що базові продукти цього року будуть дорожчими. На ціни впливатимуть бойові дії на Близькому Сході. Очікується, зщо найбільше додауть у ціні імпортні та тепличні овочі з фруктами.