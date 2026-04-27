Ціни на зернові в Україні: що відбувається на ринку фуражної кукурудзи зараз

Тонна фуражної кукурудзи коштує понад 9 000 грн: що далі буде з цінами
На ринку фуражної кукурудзи з початком нового тижня спостерігається підвищення цін. Подекуди вони зросли від 100 до 300 гривень за тонну. При чому вартість зернової ще має потенціал для подальшого зростання.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ.
Як змінююється ринок кукурудзи
На ринку фуражної кукурудзи зберігається високий попит на зернову. Його забезпечують:
- внутрішні споживачі;
- трейдери.
Водночас на експортному ринку кукурудза теж активно дорожчає, а недостатньо активне надходження пропозицій зернової від аграріїв надає підтримку цінам.
Ціни на фуражну кукурудзу
Тонна фуражної кукурудзи станом на 27 квітня у середньому коштує, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, 9 021 гривень. Тиждень тому — 19 квітня, середня ціна перебувала на позначці у 8 971 гривень за тонну. Тобто за 8 днів фуражна кукурудза подорожчала на 50 гривень.
