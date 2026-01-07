Відео
Головна Фінанси Ціни на соняшник різко зміняться — у чому причина

Ціни на соняшник різко зміняться — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 06:30
Ринок соняшника у січні — які зміни з цінами відбудуться вже скоро
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні на ринку соняшника спостерігаються зміни, які можуть завадити стабільному заробітку фермерам у 2026 році. Однак станом на січень ціни на соняшникова насіння залишаються на стабільному рівні.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Spike Brokers

Ціни на соняшник

Як зазначається, зараз українські переробники погоджуються платити до 560 доларів за тонну насіння з доставкою на завод. Натомість спотовий індекс ціни на соняшник, якщо йдеться про доставку впродовж місяця, знизився з 646 до 642 доларів.

Тим часом торгівельна активність на ринку залишається вкрай низькою, хоча морська логістика стабілізувалася. Однак через подорожчання енергоносіїв зростає собівартість переробки.

Як вказується у повідомленні, з цієї причини фермери в Україні можуть втратити частину доходу, адже заводи навряд чи зможуть пропонувати високі ціни. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у перші дні 2026 року на ринку зернових фіксується подорожчання сої. Стабільний попит на культуру забезпечують як переробники, так і експортери.

Водночас ячмінь та пшениця наразі дешевшають, тоді як ціни на кукурудзу практично не змінюються. Загалом ситуація на агроринку поки що залишається стабільною, з незначним коливанням цін на деяку продукцію.

Раніше ми писали, яким був експорт української кукурудзи наприкінці 2025 року. Ще відомо, що відбувалося з цінами. Дізнавайтесь також, як війна впливає на продажі пшениці

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
