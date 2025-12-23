Ціни на соняшник "загальмували" — скільки тепер коштує тонна

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

На ринку соняшника в Україні в останні дні панують тенденції, які впливають на зниження вартості насіння. Водночас торгова активність залишається помірною.

Про це йдеться у публікації видання АПК-Інформ.

Ринок соняшника в Україні у грудні 2025

Як зазначається, зміни на ринку зумовлені:

негативною динамікою цін у секторі соняшникової олії;

скороченням пропозицій від аграріїв, які чекають покращення цінових показників;

наближенням свят;

низьким попитом з боку деяких великих підприємств, оскільки вони мають запас сировини.

Ціни на соняшник

Ціни попиту впали на 300 гривень, а у деяких пропозиціях на 600 гривень. Тобто, якщо говорити про експорт, то тонна насіння коштує до 29 000 гривень (з доставкою в порт).

Водночас на внутрішньому ринку, як свідчать дані на сайті Tripoli.land, станом на 23 грудня за тонну соняшника можна виторгувати, у середньому, 27 652 гривні. Такий ціновий показник тримається з 20 грудня.

Ціни на соняшник. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що в останні дні соняшник поступово дешевшав. Так, в останні дні продукція подешевшала на 368 гривень — з 15 грудня по 20 грудня ціна знизилася з 28 020 гривень за тонну до 27 652 гривень за тонну.

Раніше ми розповідали про падіння цін на експортному ринку сої. Доставити одну тонну культури за кордон наразі коштує до 427 доларів. Також ми писали, як змінилися ціни на продовольчу пшеницю. Суттєвий вплив на ринок чинять обстріли припортової інфраструктури з боку РФ.