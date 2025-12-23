Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на соняшник "загальмували" — скільки тепер коштує тонна

Ціни на соняшник "загальмували" — скільки тепер коштує тонна

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 06:30
Ціни на соняшник "загальмували" — скільки тепер коштує тонна
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

На ринку соняшника в Україні в останні дні панують тенденції, які впливають на зниження вартості насіння. Водночас торгова активність залишається помірною.

Про це йдеться у публікації видання АПК-Інформ.

Реклама
Читайте також:

Ринок соняшника в Україні у грудні 2025

Як зазначається, зміни на ринку зумовлені:

  • негативною динамікою цін у секторі соняшникової олії;
  • скороченням пропозицій від аграріїв, які чекають покращення цінових показників;
  • наближенням свят;
  • низьким попитом з боку деяких великих підприємств, оскільки вони мають запас сировини. 

Ціни на соняшник

Ціни попиту впали на 300 гривень, а у деяких пропозиціях на 600 гривень. Тобто, якщо говорити про експорт, то тонна насіння коштує до 29 000 гривень (з доставкою в порт).

Водночас на внутрішньому ринку, як свідчать дані на сайті Tripoli.land, станом на 23 грудня за тонну соняшника можна виторгувати, у середньому, 27 652 гривні. Такий ціновий показник тримається з 20 грудня.

null
Ціни на соняшник. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що в останні дні соняшник поступово дешевшав. Так, в останні дні продукція подешевшала на 368 гривень — з 15 грудня по 20 грудня ціна знизилася з 28 020 гривень за тонну до 27 652 гривень за тонну. 

Раніше ми розповідали про падіння цін на експортному ринку сої. Доставити одну тонну культури за кордон наразі коштує до 427 доларів. Також ми писали, як змінилися ціни на продовольчу пшеницю. Суттєвий вплив на ринок чинять обстріли припортової інфраструктури з боку РФ. 

ціни в Україні зерно ціни насіння зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації