Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нові ціни на зерно — як змінилися у перші дні 2026 року

Нові ціни на зерно — як змінилися у перші дні 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні — скільки коштують пшениця, кукурудза та ячмінь на початку 2026 року
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

У перші дні 2026 року на українському агроринку не відбулося кардинальних змін із цінами. Відповідно, у вітчизняному агросекторі продовжує панувати відносна стабільність.

Про це свідчать дані на порталі Tripoli.land.

Реклама
Читайте також:

Ціни на зернові

Тонна пшениці в Україні станом на 6 січня продається за ціною у 8 903 гривні. Продукція подешевшала на 129 гривень, якщо порівнювати із цінами, які фіксувалися 1 січня. Зауважимо, що в останні дні 2025 року вартість тонни пшениці трималася на позначці у 9 037 гривень.

null
Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Стабільне падіння цін фіксується на ринку ячменю. Так, 6 січня ціна за тонну встановлена на рівні 9 256 гривень. Примітно, що наприкінці 2025 року, з 29 по 31 грудня, середня вартість продукції коливалася від 9 518 до 9 447 гривень за тонну. 

Практично не змінюються ціни на кукурудзу. Наприклад, станом на зараз тонну можна придбати за середньою ціною у 8 892 гривні, тоді як 31 грудня ціна на культуру була на рівні 8 883 гривні.

  • Нові ціни на зерно — як змінилися у перші дні 2026 року - фото 2
    Ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: Tripoli.land
  • Нові ціни на зерно — як змінилися у перші дні 2026 року - фото 3
    Ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: Tripoli.land
1 / 2
  • Нові ціни на зерно — як змінилися у перші дні 2026 року - фото 2
  • Нові ціни на зерно — як змінилися у перші дні 2026 року - фото 3

Ціни на сою

Водночас, як пише видання Agronews, на агроринку стрімко дорожчає соя. Так, на терміналах закупівлі відбуваються за цінами від 18 180 гривень.  Зазначається, що стабільний попит на сою нині забезпечують як переробники, так і експортери. 

Раніше ми розповідали, що російські військові продовжують атакувати важливу для України портову інфраструктуру. Відомо, як це впливає на вартість зернових. Дізнавайтесь також, чому експорт ячменя може подорожчати до 500 доларів за тонну. 

ціни в Україні зерно ціни кукурудза пшениця зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації