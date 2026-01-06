Ціни на зерно в Україні — скільки коштують пшениця, кукурудза та ячмінь на початку 2026 року

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

У перші дні 2026 року на українському агроринку не відбулося кардинальних змін із цінами. Відповідно, у вітчизняному агросекторі продовжує панувати відносна стабільність.

Про це свідчать дані на порталі Tripoli.land.

Реклама

Читайте також:

Ціни на зернові

Тонна пшениці в Україні станом на 6 січня продається за ціною у 8 903 гривні. Продукція подешевшала на 129 гривень, якщо порівнювати із цінами, які фіксувалися 1 січня. Зауважимо, що в останні дні 2025 року вартість тонни пшениці трималася на позначці у 9 037 гривень.

Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Стабільне падіння цін фіксується на ринку ячменю. Так, 6 січня ціна за тонну встановлена на рівні 9 256 гривень. Примітно, що наприкінці 2025 року, з 29 по 31 грудня, середня вартість продукції коливалася від 9 518 до 9 447 гривень за тонну.

Практично не змінюються ціни на кукурудзу. Наприклад, станом на зараз тонну можна придбати за середньою ціною у 8 892 гривні, тоді як 31 грудня ціна на культуру була на рівні 8 883 гривні.

Ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: Tripoli.land 1 / 2



Ціни на сою

Водночас, як пише видання Agronews, на агроринку стрімко дорожчає соя. Так, на терміналах закупівлі відбуваються за цінами від 18 180 гривень. Зазначається, що стабільний попит на сою нині забезпечують як переробники, так і експортери.

Раніше ми розповідали, що російські військові продовжують атакувати важливу для України портову інфраструктуру. Відомо, як це впливає на вартість зернових. Дізнавайтесь також, чому експорт ячменя може подорожчати до 500 доларів за тонну.