Головна Фінанси На продажах не заробити — скільки коштує експорт кукурдзи

На продажах не заробити — скільки коштує експорт кукурдзи

Дата публікації: 31 грудня 2025 06:30
Ціни на кукурудзу — яка вартість тонни експорту
Кукурудза. Фото: УНІАН

В Україні поступово спадають оберти експорту кукурудзи через морські порти. Відповідним чином реагують й ціни.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Spike Brokers.

Ціни на експорт кукурудзи сьогодні

Як зазначається, зараз вартіть доставки однієї тонни кукурудзи коштує 204 долари. При цьому ціни можуть знизитися ще на 5 доларів. 

"Тиск на ціни посилюється через зростання ризиків і додаткових витрат при експорті морськими портами. Водночас ринок очікує надходження значних обсягів врожаю — незібраними залишаються 551 тисяча гектарів кукурудзи", — йдеться у повідомленні. 

Аналітики вважають, що цей об'єм може додати ще до 4,5 мільйона тонн валу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що напередодні зимових свят на українському агроринку практично зупинилися операції щодо купівлі чи продажу продукції. Цей період, на думку керівника Української зернової асоціації  Миколи Горбачьова може тривати до середини січня 2026 року. Паралельно з цим усі компанії переглядають свої моделі управління ризиками через постійні російські атаки на портову інфраструктуру України. 

"Значна частина наших покупців уже законтрактована в окремих країнах аж до березня включно — зараз немає того попиту, який міг би стати драйвером зростання цін", — зауважив Горбачьов.

Наразі середні та великі компанії здебільшого створюють запаси продукції на елеваторах. 

Раніше ми розповідали, що соя, яку відправляють на експорт, поступово падає в ціні. Відомо, з чим це пов'язано. Дізнавайтесь також, як змінюються продажі зерна під впливом повномасштабної війни.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
