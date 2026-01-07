Видео
Видео

Цены на подсолнечник резко изменятся — в чем причина



Дата публикации 7 января 2026 06:30
Рынок подсолнечника в январе — какие изменения с ценами произойдут уже скоро
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине на рынке подсолнечника наблюдаются изменения, которые могут помешать стабильному заработку фермерам в 2026 году. Однако по состоянию на январь цены на семена подсолнечника остаются на стабильном уровне.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Spike Brokers.

Цены на подсолнечник

Как отмечается, сейчас украинские переработчики соглашаются платить до 560 долларов за тонну семян с доставкой на завод. А спотовый индекс цены на подсолнечник, если речь идет о доставке в течение месяца, снизился с 646 до 642 долларов.

Но торговая активность на рынке остается крайне низкой, хотя морская логистика стабилизировалась. Однако из-за подорожания энергоносителей растет себестоимость переработки.

Как указывается в сообщении, по этой причине фермеры в Украине могут потерять часть дохода, ведь заводы вряд ли смогут предлагать высокие цены.

Что еще стоит знать

Напомним, что в первые дни 2026 года на рынке зерновых фиксируется подорожание сои. Стабильный спрос на культуру обеспечивают как переработчики, так и экспортеры.

В то же время ячмень и пшеница пока дешевеют, тогда как цены на кукурузу практически не меняются. В целом ситуация на агрорынке пока остается стабильной, с незначительным колебанием цен на некоторую продукцию.

Ранее мы писали, каким был экспорт украинской кукурузы в конце 2025 года. Еще известно, что происходило с ценами. Узнавайте также, как война влияет на продажи пшеницы.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
