Ціни на ячмінь в Україні — що відбулося у перший день листопада

Ціни на ячмінь у листопаді — скільки треба віддати за тонну
Трейдери в Україні активніше купують ячмінь, оскільки попит з боку фермерів впав. Водночас ціни на культуру починають зростати.
Ячмінь на експорт
За тиждень експортні ціни попиту на фуражний ячмінь в Україні виросли на 50-100 грн за тонну, зазначають аналітики електронної зернової біржі GrainTrade.
Так, доставити тонну ячменю у чорноморські порти зараз коштує від 10,3 тисячі до 10,4 тисячі гривень. Для ціни максимальний рівень як для початку сезону.
"Але зростання курсу долара відносно гривні продовжить рухати гривневі ціни вперед", — йдеться у повідомленні.
Ціни на ячмінь в Україні
Ситуація на внутрішньому ринку ячменю залишається відносно стабільною, свідчить статистика на сайті Tripoli.land. Так, станом на суботу, 1 листопада тонна культури коштує 9 421 гривню — це на 180 гривень більше, ніж тижнем раніше.
Наприклад, у п’ятницю, 24 жовтня ячмінь в Україні коштував 9 241 гривню, однак в наступні дні культура дорожчала. Так, вже 28 жовтня тонна коштувала 9 341 гривню, а 29 жовтня 9 362 гривні. До 1 листопада ячмінь подорожчав до 9 421 гривні.
