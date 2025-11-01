Відео
Україна
Ціни на ячмінь у листопаді — скільки треба віддати за тонну

Ціни на ячмінь у листопаді — скільки треба віддати за тонну

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 06:30
Оновлено: 06:09
Ціни на ячмінь в Україні — що відбулося у перший день листопада
Збір врожаю. Фото: УНІАН

Трейдери в Україні активніше купують ячмінь, оскільки попит з боку фермерів впав. Водночас ціни на культуру починають зростати. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше

Ячмінь на експорт

Ячмінь на експорт

За тиждень експортні ціни попиту на фуражний ячмінь в Україні виросли на 50-100 грн за тонну, зазначають аналітики електронної зернової біржі GrainTrade.

Так, доставити тонну ячменю у чорноморські порти зараз коштує від 10,3 тисячі до 10,4 тисячі гривень. Для ціни максимальний рівень як для початку сезону. 

"Але зростання курсу долара відносно гривні продовжить рухати гривневі ціни вперед", — йдеться у повідомленні.

Ціни на ячмінь в Україні

Ситуація на внутрішньому ринку ячменю залишається відносно стабільною, свідчить статистика на сайті Tripoli.land. Так, станом на суботу, 1 листопада тонна культури коштує 9 421 гривню — це на 180 гривень більше, ніж тижнем раніше.

null
Ціни на ячмінь 1 листопада. Скриншот: Tripoli.land

Наприклад, у п’ятницю, 24 жовтня ячмінь в Україні коштував 9 241 гривню, однак в наступні дні культура дорожчала. Так, вже 28 жовтня тонна коштувала 9 341 гривню, а 29 жовтня 9 362 гривні. До 1 листопада ячмінь подорожчав до 9 421 гривні.

Раніше стало відомо, що пшениця в Україні здорожчала на 100 гривень. Ціни змінюються на фоні активного внутрішнього попиту. Також ми розповідали, що соняшник продається за стабільною ціною у понад 27 тисяч гривень. Відомо, чому зберігається попит на насіння.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
