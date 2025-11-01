Ціни на ячмінь в Україні — що відбулося у перший день листопада

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Трейдери в Україні активніше купують ячмінь, оскільки попит з боку фермерів впав. Водночас ціни на культуру починають зростати.

Ячмінь на експорт

За тиждень експортні ціни попиту на фуражний ячмінь в Україні виросли на 50-100 грн за тонну, зазначають аналітики електронної зернової біржі GrainTrade.

Так, доставити тонну ячменю у чорноморські порти зараз коштує від 10,3 тисячі до 10,4 тисячі гривень. Для ціни максимальний рівень як для початку сезону.

"Але зростання курсу долара відносно гривні продовжить рухати гривневі ціни вперед", — йдеться у повідомленні.

Ціни на ячмінь в Україні

Ситуація на внутрішньому ринку ячменю залишається відносно стабільною, свідчить статистика на сайті Tripoli.land. Так, станом на суботу, 1 листопада тонна культури коштує 9 421 гривню — це на 180 гривень більше, ніж тижнем раніше.

Ціни на ячмінь 1 листопада. Скриншот: Tripoli.land

Наприклад, у п’ятницю, 24 жовтня ячмінь в Україні коштував 9 241 гривню, однак в наступні дні культура дорожчала. Так, вже 28 жовтня тонна коштувала 9 341 гривню, а 29 жовтня 9 362 гривні. До 1 листопада ячмінь подорожчав до 9 421 гривні.

