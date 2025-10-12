Соя втрачає у ціні — скільки коштує тонна у жовтні 2025 року

Поле із соєю. Фото: Unsplash

Соя — дуже універсальна агрокультура, яку часто застосовують у харчовій галузі. У жовтні ціни на сою в Україні знижуються.

Чому дешевшає соя

За даними видання Agronews, через дощову погоду загальмувався збір врожаю сої, тож переробники активно закуповують олійні культури за кордоном. Це необхідно, щоб заводи працювали безперебійно.

Як зазначається, зниження цін на сою розпочалося ще у вересні 2025 року, коли трейдери пропонували преміальні ціни для швидких поставок, щоб покрити дефіцитні обсяги для експорту.

Скільки коштує тонна сої у жовтні

Згідно з останніми даними на профільному порталі Tripoli.land у суботу, 4 жовтня, ціна на сою сягнула тижневого максимуму — 17 112 грн за тонну. Однак вже у середу, 8 жовтня, соя подешевшала до 17 099 грн за тонну.

Графік цін на сою. Скриншот: Tripoli.land

Зниження ціни тривало й наступними днями. Станом на неділю, 12 жовтня, тонна сої коштує 17 060 грн.

