Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Соя в Україні дешевшає — як знизился ціни у жовтні

Соя в Україні дешевшає — як знизился ціни у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 06:30
Соя втрачає у ціні — скільки коштує тонна у жовтні 2025 року
Поле із соєю. Фото: Unsplash

Соя — дуже універсальна агрокультура, яку часто застосовують у харчовій галузі. У жовтні ціни на сою в Україні знижуються.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Чому дешевшає соя

За даними видання Agronews, через дощову погоду загальмувався збір врожаю сої, тож переробники активно закуповують олійні культури за кордоном. Це необхідно, щоб заводи працювали безперебійно.

Як зазначається, зниження цін на сою розпочалося ще у вересні 2025 року, коли трейдери пропонували преміальні ціни для швидких поставок, щоб покрити дефіцитні обсяги для експорту.

Скільки коштує тонна сої у жовтні

Згідно з останніми даними на профільному порталі Tripoli.land у суботу, 4 жовтня, ціна на сою сягнула тижневого максимуму — 17 112 грн за тонну. Однак вже у середу, 8 жовтня, соя подешевшала до 17 099 грн за тонну.

 

null
Графік цін на сою. Скриншот: Tripoli.land

Зниження ціни тривало й наступними днями. Станом на неділю, 12 жовтня, тонна сої коштує 17 060 грн. 

Раніше ми розповідали, що на агроринку вже тривалий час знижуються ціни на пшеницю. Відомо, чому дешевшає культура. Дізнавайтесь також, як за тиждень змінилися ціни на зернові

ціни в Україні ціни соя агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації