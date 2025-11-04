Штраф за паспорт в Украине — за какое нарушение накажут в ноябре

Человек держит в руках паспорт. Фото: УНИАН

В Украине гражданам, когда исполняется 25 или 45 лет, нужно через месяц вклеить новую фотографию в свой паспорт. Эта норма является обязательной, а за нарушение придется платить штраф.

Когда нужно менять паспорт-книжечку

Хотя четкие сроки действия паспорта и отсутствуют, в Государственной миграционной службе отмечают, что документ признают недействительным, если:

изменится ранее вписанная информация (человек получит новую фамилию или заключит брак);

найдется ошибка в информации в паспорте;

паспорт повредится;

человек, достигший 25 или 45 лет, не обратится в определенный срок (не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста) для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий.

В вышеупомянутых случаях паспорт-книжечку обменивают на ID-карту.

Что касается паспортов-книжечек, то законодательство Украины не определяет конечной даты действия паспортов образца 1994 года. Однако граждане по собственному желанию могут обменять бумажный украинский паспорт на ID-карту.

Штраф за просроченный паспорт

Размеры определены в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, недействительность паспорта — это предупреждение, а в случае повторного нарушения в течение года — штраф от 17 до 51 гривен.

При этом паспорт, в который не вклеили необходимую фотографию, признается недействительным. В таком случае человек не сможет заключить брак, оформить финансовые и нотариальные документы: получить заем, наследство, открыть счет в банке.

О чем еще важно знать

Напомним, в Украине полноценно заработала паспортная система, поэтому оформить новые биометрические паспорта снова можно в посольствах, консульствах и филиалах ГП "Документ" за рубежом.

При этом в Департаменте консульской службы МИД Украины отметили, что большинство стран мира требуют пересекать границы с паспортами (как правило биометрическими) со сроком действия не более 10 лет. Поэтому путешествия с "продленными" паспортами и внесенными сведениями о детях создают неудобства при пересечении границ.

