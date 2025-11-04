Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине штрафуют за паспорта — что нужно проверить каждому

В Украине штрафуют за паспорта — что нужно проверить каждому

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 21:24
обновлено: 22:41
Штраф за паспорт в Украине — за какое нарушение накажут в ноябре
Человек держит в руках паспорт. Фото: УНИАН

В Украине гражданам, когда исполняется 25 или 45 лет, нужно через месяц вклеить новую фотографию в свой паспорт. Эта норма является обязательной, а за нарушение придется платить штраф.

Редакция Новини.LIVE объясняет, что нужно знать украинцам.

Реклама
Читайте также:

Когда нужно менять паспорт-книжечку

Хотя четкие сроки действия паспорта и отсутствуют, в Государственной миграционной службе отмечают, что документ признают недействительным, если:

  • изменится ранее вписанная информация (человек получит новую фамилию или заключит брак);
  • найдется ошибка в информации в паспорте;
  • паспорт повредится;
  • человек, достигший 25 или 45 лет, не обратится в определенный срок (не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста) для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий.

В вышеупомянутых случаях паспорт-книжечку обменивают на ID-карту.

Что касается паспортов-книжечек, то законодательство Украины не определяет конечной даты действия паспортов образца 1994 года. Однако граждане по собственному желанию могут обменять бумажный украинский паспорт на ID-карту.

Штраф за просроченный паспорт

Размеры определены в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, недействительность паспорта — это предупреждение, а в случае повторного нарушения в течение года — штраф от 17 до 51 гривен.

При этом паспорт, в который не вклеили необходимую фотографию, признается недействительным. В таком случае человек не сможет заключить брак, оформить финансовые и нотариальные документы: получить заем, наследство, открыть счет в банке.

О чем еще важно знать

Напомним, в Украине полноценно заработала паспортная система, поэтому оформить новые биометрические паспорта снова можно в посольствах, консульствах и филиалах ГП "Документ" за рубежом.

При этом в Департаменте консульской службы МИД Украины отметили, что большинство стран мира требуют пересекать границы с паспортами (как правило биометрическими) со сроком действия не более 10 лет. Поэтому путешествия с "продленными" паспортами и внесенными сведениями о детях создают неудобства при пересечении границ.

Ранее мы рассказывали, сколько надо заплатить за польский паспорт в 2025 году. Известно, почему стоимость может меняться. Также мы писали возможность получить гражданство по праву рождения. Некоторые страны автоматически предоставляют статус гражданина новорожденным на их территории.

деньги штраф фото паспорта паспорт
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации