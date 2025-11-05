Видео
Видео

Цены на сою обновились — что повлияло на рынок в Украине

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 06:30
обновлено: 06:46
Тона сои в Украине — какая цена в ноябре 2025 года и что влияет на стоимость
Соя. Фото: Unsplash

В Украине на внутреннем рынке цены на сою, реагируя на подорожание продукции на мировом рынке, постепенно растут. Однако все может измениться уже в скором времени.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Рынок сои в Украине.

Читайте также:

Рынок сои в ноябре

Так, по информации на сайте Graintrade, в течение недели экспортные цены спроса выросли от трех до пяти долларов за тонну (от 17,2 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен за тонну, если речь идет о доставке в порт).

Однако спрос на украинскую сою остается низким. Украинской продукцией интересуются в Турции, тогда как на рынках Европейского Союза и Египта преобладает более дешевая американская соя.

Поставки по валютным контрактам тоже ограничены, чем пользуются внутренние переработчики, которые удерживают цены закупки сои с ГМО на уровне от 16,8 тысячи гривен до 17,5 тысячи гривен за тонну. Переработчики неохотно повышают закупочные цены, поскольку спрос стоимость соевого шрота снижаются из-за роста предложения рапсового и подсолнечного шрота.

Что с ценами будет дальше

Как отмечают аналитики, если в Украине начнут дешеветь подсолнечные семена, это может остановить подорожание сои. Однако ситуация с ценами еще будет зависеть и от того, как долго продлится рост мировых цен.

Ранее мы рассказывали, что происходит на рынке пшеницы и как с наступлением осени изменились цены. Также мы объясняли изменения в ценах на ячмень. Так, тонна культуры в конце октября подорожала на 100 гривен.

цены в Украине зерно соя агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
