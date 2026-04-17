Головна Фінанси Соя на ринку додає у ціні: скільки зараз коштує експорт

Соя на ринку додає у ціні: скільки зараз коштує експорт

Дата публікації: 17 квітня 2026 06:30
іни на сою: що відбувається на експортному ринку зернових
Гроші лежать на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні переробники зберігають інтерес до сої та підвищують ціни, щоб залучати нові обсяги продукції. Це відбувається на фоні того, що попит на сою в портах падає. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ukragroconsult

Що сталося з цінами на сою

Як зазначається, за підсумками останнього тижня закупівельні ціни на сою з ГМО підросли на 300 — 500 гривень. Відповідно, наразі тонна коштує від 20 500 до 21 000 гривень за тонну. Натомість соя без ГМО коштує від 20 500 до 21 200 гривень за тонну. 

Тим часом на ринку фіксується дефіцит з поставками сої, тому трейдери припиняють програми експорту. На ці дії реагують ціни: соя з ГМО подешевшала на 5 доларів — до 435 доларів за тонну. Ціни на сою без ГМО залишаються на рівні 460 доларів за тонну.

Найбільш активний експортний попит на сою без ГМО нині зберігається на західному кордоні. Тут експортери пропонують купувати сою за 465 доларів за тонну. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, у квітні на українському агроринку почала дорожчати кукурудза. Експорті ціни тепер перебувають на позначках від 214 до 217 доларів за тонну (9266 — 9396 гривень). А за доставку тонни кукурудзи в порт потрібно заплатити понад 10 000 гривень.

Як розповідали Новини.LIVE, тонна ячменю зараз коштує 10 500 гривень. Трохи дешевший цінник діє у портах.Тут тонна коштує понад 9000 гривень.

Ще Новини.LIVE писали про ціни на ріпак на початку весни. Так, у портах України ріпак коштував від 552 до 565 доларів за тонну (23 929 — 24 492 гривні) у перші дні квітня. Відомо, чому змінювалися ціни.
 

ціни в Україні соя ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
