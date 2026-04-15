Ціни на пшеницю й кукурудзу: які зміни сталися з цінами на зернові

У квітні на українському ринку зернових зберігається, в основному, стримана динаміка. Наприклад, ціни на пшеницю залишаються стабільними. Водночас на ринку кукурудзи фіксуються певні зміни.

Ціни на пешницю в Україні

Ринок продовжує бути збалансованим і, як зазначаються у матеріалі, зміни відбуваються на фоні попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках. Відповідно, на ринку пшениці відсутні істості коливання. Щодо цін, то вони є такими:

пшениця 2 класу коштує 10 952 гривень за тонну;

пшениця 3 класу — 10 627 гривень за тонну;

пшениця 4 класу — 10 399 гривень за тонну.

Як змінилися ціни на кукурудзу

На ринку кукурудзи почалася позитивна динаміка — ціни поступово зростають. Так, експортні ціни коливаються від 214 до 217 доларів за тонну (9266 — 9396 гривень). Натомість доставка кукурудзи в порт подорожчала на 4 гривні й коштує наразі 10 673 гривень за тонну.

Як повідомляли Новини.LIVE, великодній період вплинув на ринок пшениці. Ціни не змінювалися або ж відбувалося незначне здешевшання продукції.

ціни на ячмінь наразі коливаються від від 9100 до 10 500 гривень за тонну. Натомість в морських портах ячмінь дешевший. Так, тут вартість тонни коливається від 9473 до 9690 гривень.