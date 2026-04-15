Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на пшеницю й кукурудзу: як змінилися

Ціни на пшеницю й кукурудзу: як змінилися

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 06:30
Ціни на пшеницю й кукурудзу: які зміни сталися з цінами на зернові
Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У квітні на українському ринку зернових зберігається, в основному, стримана динаміка. Наприклад, ціни на пшеницю залишаються стабільними. Водночас на ринку кукурудзи фіксуються певні зміни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на GrainTrade

Ціни на пешницю в Україні 

Ринок продовжує бути збалансованим і, як зазначаються у матеріалі, зміни відбуваються на фоні попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках. Відповідно, на ринку пшениці відсутні істості коливання. Щодо цін, то вони є такими: 

  • пшениця 2 класу коштує 10 952 гривень за тонну; 
  • пшениця 3 класу — 10 627 гривень за тонну;
  • пшениця 4 класу — 10 399 гривень за тонну. 

Як змінилися ціни на кукурудзу

На ринку кукурудзи почалася позитивна динаміка — ціни поступово зростають. Так, експортні ціни коливаються від 214 до 217 доларів за тонну (9266 — 9396 гривень). Натомість доставка кукурудзи в порт подорожчала на 4 гривні й коштує наразі 10 673 гривень за тонну. 

Як повідомляли Новини.LIVE, великодній період вплинув на ринок пшениці. Ціни не змінювалися або ж відбувалося незначне здешевшання продукції. Відомо, скільки коштує тонна зерна. 

Як писали Новини.LIVE, ціни на ячмінь наразі коливаються від від 9100 до 10 500 гривень за тонну. Натомість в морських портах ячмінь дешевший. Так, тут вартість тонни коливається від 9473 до 9690 гривень.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації