Ціни на ячмінь в Україні: як подорожчала тонна

Комбайн прибирає ячмінь й гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Україна є однією з ключових країн-експортерів ячменю. Тому ціни на ячмінь залежать від основних споживачів, а також від якісної роботи світових маркетингових каналів. Так, у перший тиждень квітня на українському агроринку фіксується подорожчання фуражного ячменю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ.

Скільки коштує фуражний ячмінь

Ціни попиту на фуражний ячмінь перебувають на позначках від 9100 до 10 500 гривень за тонну. Водночас у морських портах країни продукція реалізується за дещо нижчими цінами. Так, тонна ячменю коштує від 9473 до 9690 гривень.

Ситуація на ринку фуражного ячменю в Україні

Темпи торгово-закупівельної діяльності були невисокими, однак спостерігалося певне пожвавлення. Воно пов'язана з активними підготовчими роботами до посівної кампанії. Підтримку цінам надавали:

скорочення пропозицій зернової на ринку;

активний попит деяких покупців;

проблеми з логістикою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що на агроринку дорожчає ріпак. За оновленими цінами реалізовується продукція, яку віддають на експорт. Так, тонна ріпаку наразі коштує до 565 доларів за тонну (24 492 гривень). Додає у ціні й ріпак з нового врожаю.

Читайте також:

Як розповідали Новини.LIVE, соя подорожчала на 0,3% на початку квітня. Тепер тонна культури коштує понад 19 000 гривень. Відомо, чому ціни зростають. Ще Новини.LIVE писали, що кукурудзу торгують за угодами з цінами на рівні до 216 доларів (9 417 гривень) за тонну. Таку суму виплатять, якщо замовник отримає продукцію оперативно.