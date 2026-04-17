цены на сою: что происходит на экспортном рынке зерновых

Деньги лежат на столе.

В Украине переработчики сохраняют интерес к сое и повышают цены, чтобы привлекать новые объемы продукции. Это происходит на фоне того, что спрос на сою в портах падает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ukragroconsult.

Что произошло с ценами на сою

Как отмечается, по итогам последней недели закупочные цены на сою с ГМО подросли на 300 — 500 гривен. Соответственно, сейчас тонна стоит от 20 500 до 21 000 гривен за тонну. А соя без ГМО стоит от 20 500 до 21 200 гривен за тонну.

Тем временем на рынке фиксируется дефицит с поставками сои, поэтому трейдеры прекращают программы экспорта. На эти действия реагируют цены: соя с ГМО подешевела на 5 долларов — до 435 долларов за тонну. Цены на сою без ГМО остаются на уровне 460 долларов за тонну.

Наиболее активный экспортный спрос на сою без ГМО сейчас сохраняется на западной границе. Здесь экспортеры предлагают покупать сою по 465 долларов за тонну.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, в апреле на украинском агрорынке начала дорожать кукуруза. Экспортные цены теперь находятся на отметках от 214 до 217 долларов за тонну (9266 — 9396 гривен). А за доставку тонны кукурузы в порт нужно заплатить более 10 000 гривен.

Як рассказывали Новини.LIVE, тонна ячменя сейчас стоит 10 500 гривен. Немного дешевле ценник установлен в портах. Здесь тонна стоит более 9000 гривен. Еще Новини.LIVE писали о ценах на рапс в начале весны. Так, в портах Украины рапс стоил от 552 до 565 долларов за тонну (23 929 — 24 492 гривен) в первые дни апреля.