Видео

Главная Финансы Цены на сою идут на рекорд: почему культура стремительно дорожает

Цены на сою идут на рекорд: почему культура стремительно дорожает

Дата публикации 29 апреля 2026 06:30
Соя стремительно дорожает в последние дни апреля: что происходит на украинском агрорынке
Работник засыпает семена сои в сеялку, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Тонна сои в конце апреля на зерновом рынке в Украине подорожала до 20 356 гривен. При этом появился дефицит предложения. Из-за этого цены на сою будут меняться и в дальнейшем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.

Цены на сою

Из-за ситуации с дефицитом предложения перерабатывающие предприятия вынужденно предлагают крупным агрохолдингам ценовые премии. Закупочные ценовые уровни декларируют на отметках в более 23 000 гривен за тонну.

"Разрыв между биржевыми ориентирами и фактическими контрактными ценами свидетельствует о том, что спрос со стороны переработчиков существенно превышает готовность владельцев сои выходить на рынок", — говорится в сообщении.

При таких условиях давление на закупочные цены сохранится, пока предложение не восстановится до уровней, которые позволят на полную нагружать производственные мощности.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, на экспортном рынке фуражной кукурузы тоже меняются цены. Так, тонна зерновой подорожала на 100-300 гривен, а спрос на зерновую остается высоким благодаря внутренним потребителям и трейдерам. В то же время на внутреннем зерновом рынке тонну кукурузы продают по цене в 9 021 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали о ценах на кукурудзу в Украине. Так, тонна зерна стоит почти 10 000 гривен. В то же время трейдеры недостаточно активны, тогда как аграрии медленно отдают продукцию на продажу.

Также Новини.LIVE писали, цены на подсолнечник достигли максимального уровня в 30 434 гривен. Параллельно с этим, рынок растительных масел является одним из ключевых драйверов внутренней ценовой конъюнктуры.

цены в Украине агропромышленность цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
