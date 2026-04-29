Соя стремительно дорожает в последние дни апреля: что происходит на украинском агрорынке

Тонна сои в конце апреля на зерновом рынке в Украине подорожала до 20 356 гривен. При этом появился дефицит предложения. Из-за этого цены на сою будут меняться и в дальнейшем.

Цены на сою

Из-за ситуации с дефицитом предложения перерабатывающие предприятия вынужденно предлагают крупным агрохолдингам ценовые премии. Закупочные ценовые уровни декларируют на отметках в более 23 000 гривен за тонну.

"Разрыв между биржевыми ориентирами и фактическими контрактными ценами свидетельствует о том, что спрос со стороны переработчиков существенно превышает готовность владельцев сои выходить на рынок", — говорится в сообщении.

При таких условиях давление на закупочные цены сохранится, пока предложение не восстановится до уровней, которые позволят на полную нагружать производственные мощности.

Напомним, на экспортном рынке фуражной кукурузы тоже меняются цены. Так, тонна зерновой подорожала на 100-300 гривен, а спрос на зерновую остается высоким благодаря внутренним потребителям и трейдерам. В то же время на внутреннем зерновом рынке тонну кукурузы продают по цене в 9 021 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали о ценах на кукурудзу в Украине. Так, тонна зерна стоит почти 10 000 гривен. В то же время трейдеры недостаточно активны, тогда как аграрии медленно отдают продукцию на продажу.

Также Новини.LIVE писали, цены на подсолнечник достигли максимального уровня в 30 434 гривен. Параллельно с этим, рынок растительных масел является одним из ключевых драйверов внутренней ценовой конъюнктуры.