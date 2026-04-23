Ціни на пшеницю: за скільки можна придбати тонну зерна

Ціни на пшеницю: за скільки можна придбати тонну зерна

Дата публікації: 23 квітня 2026 06:30
Ціни на пшеницю в Україні: скільки грошей треба, щоб купити тонну зерна
Колоски пшениці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на пшеницю залишаються стабільними: суттєві коливання на ринку не зафіксовані. Водночас переробники купують зернову, але на максимальні ціни погоджуються не всі. Щодо трейдерів, то їхня активність на ринку зерна поступово падає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Agronews.

Детальніше про ситуацію на ринку зерна

У публікації вказується, що знижувальна цінова динаміка на експортному ринку пшениці тисне на ціни. Втім аграрії не дуже активно постачають сировину, тож зниження цін не відбувається.

"Попит з боку більшості трейдерів дещо знизився, що також впливало на поступове зниження цін", — йдеться у матеріалі. 

Ціни на пшеницю 

Тонна пшениці станом на 23 квітня у середньому коштує 9 779 гривень, як свідчать дані на порталі Tripoli.land. Впродовж останнього тижня ситуація з цінами була неоднорідною: пшениця на внутрішньому ринку як дорожчала, так і дешевшала. Наприклад, 15 квітня тонна пшениці продавалася за середньою ціною у 9 712 гривень, та до 20 квітня зернова подешевшала до 9 662 гривень за тонну. Зростання цін на пшеницю почалося з 21 квітня: спочатку тонна здорожчала до 9 712 гривень, а 22 квітня — до 9 779 гривень. 

Натомість ціни на продовольчу та фуражну пшеницю в портах України перебували в межах від 215 до 222 доларів за тонну та від 209 до 217 доларів за тонну (з доставкою в порт). 

Як розповідали Новини.LIVE, соняшник дорожчає, в основному на експортному ринку. Тоді як в Європі ціни знижуються. Відомо, з яких причин так відбувається. 

Ще Новини.LIVE розповідали про зростання цін на ячмінь. Так, тонна зернової зараз у середньому коштує 10 500 гривень. На 1000 гривень менше можна витратити, якщо купувати ячмінь у портах. 

ціни в Україні пшениця ціни на зерно
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
