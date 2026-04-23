Ціни на пшеницю в Україні: скільки грошей треба, щоб купити тонну зерна

В Україні ціни на пшеницю залишаються стабільними: суттєві коливання на ринку не зафіксовані. Водночас переробники купують зернову, але на максимальні ціни погоджуються не всі. Щодо трейдерів, то їхня активність на ринку зерна поступово падає.

У публікації вказується, що знижувальна цінова динаміка на експортному ринку пшениці тисне на ціни. Втім аграрії не дуже активно постачають сировину, тож зниження цін не відбувається.

"Попит з боку більшості трейдерів дещо знизився, що також впливало на поступове зниження цін", — йдеться у матеріалі.

Тонна пшениці станом на 23 квітня у середньому коштує 9 779 гривень, як свідчать дані на порталі Tripoli.land. Впродовж останнього тижня ситуація з цінами була неоднорідною: пшениця на внутрішньому ринку як дорожчала, так і дешевшала. Наприклад, 15 квітня тонна пшениці продавалася за середньою ціною у 9 712 гривень, та до 20 квітня зернова подешевшала до 9 662 гривень за тонну. Зростання цін на пшеницю почалося з 21 квітня: спочатку тонна здорожчала до 9 712 гривень, а 22 квітня — до 9 779 гривень.

Натомість ціни на продовольчу та фуражну пшеницю в портах України перебували в межах від 215 до 222 доларів за тонну та від 209 до 217 доларів за тонну (з доставкою в порт).

