Экспортные цены на кукурузу выросли: сколько стоит тонна и кто покупает украинскую зерновую

Цены на кукурузу на максимуме: почему дорожает экспорт
Экспортные цены на кукурузу достигли максимального уровня в текущем маркетинговом году. Подорожание зерновой началось, когда обострилась геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Сейчас основными странами, которые покупают украинскую кукурузу, являются Италия с Турцией.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информагентство АПК-Информ.
Что происходит с ценами на кукурузу
Основную поддержку ценам оказывает высокий спрос со стороны Турции. В этой стране начала действовать импортная квота со сниженной 5% таможенной ставкой. С тех пор цены стремительно растут: сейчас тонна кукурузы в портах стоит 233 доллара (10 177 гривен).
В то же время агропроизводители ожидают, что зерновая будет дорожать, поэтому сдерживают продажи. Также повышению ценовой динамики способствует аналогичный тренд на внешних рынках.
Основные направления экспорта
Крупнейшими покупателями украинской кукурузы являются Италия и Турция. Как свидетельствуют данные Ukragroconsult, с 1 по 21 апреля из украинских портов было отгружено почти 1,7 млн тонн кукурузы. Для Турции предусмотрели более 634 000 тонн, а для Италии — более 217 000 тонн.
