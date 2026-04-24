Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на кукурузу на максимуме: почему дорожает экспорт

Цены на кукурузу на максимуме: почему дорожает экспорт

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 06:30
Экспортные цены на кукурузу выросли: сколько стоит тонна и кто покупает украинскую зерновую
Кукуруза, купюры долларов. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Экспортные цены на кукурузу достигли максимального уровня в текущем маркетинговом году. Подорожание зерновой началось, когда обострилась геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Сейчас основными странами, которые покупают украинскую кукурузу, являются Италия с Турцией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информагентство АПК-Информ.

Что происходит с ценами на кукурузу

Основную поддержку ценам оказывает высокий спрос со стороны Турции. В этой стране начала действовать импортная квота со сниженной 5% таможенной ставкой. С тех пор цены стремительно растут: сейчас тонна кукурузы в портах стоит 233 доллара (10 177 гривен).

В то же время агропроизводители ожидают, что зерновая будет дорожать, поэтому сдерживают продажи. Также повышению ценовой динамики способствует аналогичный тренд на внешних рынках.

Основные направления экспорта

Крупнейшими покупателями украинской кукурузы являются Италия и Турция. Как свидетельствуют данные Ukragroconsult, с 1 по 21 апреля из украинских портов было отгружено почти 1,7 млн тонн кукурузы. Для Турции предусмотрели более 634 000 тонн, а для Италии — более 217 000 тонн.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, тонна пшеницы на украинском рынке стоит почти 10 000 гривен. В то же время трейдеры недостаточно активны, тогда как аграрии сдерживают поставки продукции. Эти факторы влияют на снижение цен.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что подсолнечник дорожает, однако обновляются только экспортные цены. В то же время на европейском рынке семена дешевеют. Известно, почему так происходит.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации