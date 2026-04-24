Экспортные цены на кукурузу выросли: сколько стоит тонна и кто покупает украинскую зерновую

Экспортные цены на кукурузу достигли максимального уровня в текущем маркетинговом году. Подорожание зерновой началось, когда обострилась геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Сейчас основными странами, которые покупают украинскую кукурузу, являются Италия с Турцией.

Что происходит с ценами на кукурузу

Основную поддержку ценам оказывает высокий спрос со стороны Турции. В этой стране начала действовать импортная квота со сниженной 5% таможенной ставкой. С тех пор цены стремительно растут: сейчас тонна кукурузы в портах стоит 233 доллара (10 177 гривен).

В то же время агропроизводители ожидают, что зерновая будет дорожать, поэтому сдерживают продажи. Также повышению ценовой динамики способствует аналогичный тренд на внешних рынках.

Основные направления экспорта

Крупнейшими покупателями украинской кукурузы являются Италия и Турция. Как свидетельствуют данные Ukragroconsult, с 1 по 21 апреля из украинских портов было отгружено почти 1,7 млн тонн кукурузы. Для Турции предусмотрели более 634 000 тонн, а для Италии — более 217 000 тонн.

