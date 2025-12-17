Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на сою — чому не дорожчає експорт

Ціни на сою — чому не дорожчає експорт

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 06:30
Ціни на сою в Україні — що відбувається з цінами на експортному ринку
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Експорт сої зберігається на стабільному рівні. Ціни на соєві боби зміцнюються через високий попит та високу конкуренцію між компаніями.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Закупівельні ціни на сою

На внутрішньому ринку, як пише АПК-Інформ, пропозиція на сою залишається обмеженою. Це впливає на ціни, однак наразі кардинальних змін не відбувається.

Водночас на світовому ринку переважали фактори, що тиснули на ціни:

  • Китай повільно закуповує сою у США;
  • експортні мита на сою та продукти переробки в Аргентині знижуються;
  • очікується високий врожай сої у Бразилії.

Що стосується українських портів, то тут ціни попиту на сою тримаються на рівні від 420 до 428 доларів за тонну (з доставкою).

Соєвий шрот наразі не дорожчає, оскільки сповільнився попит. Але відбувалося коригування в межах уже сформованого діапазону.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що ціни на експорт ріпаку може подорожчати до 500 євро за тонну. Причиною цьому може стати соя: якщо ціни на цю культуру зростуть, то ріпак може подорожчати до 500 — 510 євро за тонну.

Раніше ми писали про пшеницю: ціни на зернову у грудні не зростали, що є дивною ситуацією для цієї пори року. Також ми писали, що буде з врожаєм зернових у 2025 році. 

 

експорт ціни соя агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації