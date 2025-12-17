Ціни на сою в Україні — що відбувається з цінами на експортному ринку

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Експорт сої зберігається на стабільному рівні. Ціни на соєві боби зміцнюються через високий попит та високу конкуренцію між компаніями.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Закупівельні ціни на сою

На внутрішньому ринку, як пише АПК-Інформ, пропозиція на сою залишається обмеженою. Це впливає на ціни, однак наразі кардинальних змін не відбувається.

Водночас на світовому ринку переважали фактори, що тиснули на ціни:

Китай повільно закуповує сою у США;

експортні мита на сою та продукти переробки в Аргентині знижуються;

очікується високий врожай сої у Бразилії.

Що стосується українських портів, то тут ціни попиту на сою тримаються на рівні від 420 до 428 доларів за тонну (з доставкою).

Соєвий шрот наразі не дорожчає, оскільки сповільнився попит. Але відбувалося коригування в межах уже сформованого діапазону.

Нагадаємо, що ціни на експорт ріпаку може подорожчати до 500 євро за тонну. Причиною цьому може стати соя: якщо ціни на цю культуру зростуть, то ріпак може подорожчати до 500 — 510 євро за тонну.

Раніше ми писали про пшеницю: ціни на зернову у грудні не зростали, що є дивною ситуацією для цієї пори року. Також ми писали, що буде з врожаєм зернових у 2025 році.