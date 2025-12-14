Ціни на ріпак можуть суттєво зрости — у чому причина

Комбайн у полі. Фото: УНІАН

Україна продовжує експортувати ріпак за кордон, а ціни експорту сягають 480 доларів за тонну. Однак вже незабаром на агроринку можуть відбутися відчутні зміни.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Ціна на ріпак сьогодні

Як йдеться на сайті кооперативу ПУСК, на європейському ринку ціни на ріпак знижуються або підвищуються на 2-3%. Тим часом на ринку в Україні умовна ціна тримається на рівні 550 — 560 доларів за тонну.

"Проте культура може піти вгору. Ключовим драйвером зараз є соя: у разі її зростання ріпак також може подорожчати до 500— 510 євро за тонну", — зазначили аналітики.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що на ринку ріпаку у грудні зберігається відносно стабільна ситуація. Деякі заводи активно закуповують продукції, через брак інших культур.

Вже незабаром має розпочатися форвардна торгівля ріпаком врожаю 2026 року. При цьому перші індикатори на ріпак нового врожаю озвучують від 340 доларів до 435 доларів за тонну та постачання незначних партій в липні-серпні.

Раніше ми розповідали про ціни на фуражну кукурудзу. На вартість у грудні сильно впливає низька якість зерен. Також ми писали, що пшениця не дорожчає у грудні. Відомо, скільки треба заплатити за тонну.