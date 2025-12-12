Ціни на пшеницю в Україні — яка ситуація у перші дні зими

Пшениця не дорожчає — що відбувається з цінами на початку зими
Пшениця в Україні в останній місяць 2025 року дешевшає. Так, у грудні ціна на тонну знизилася на понад 100 гривень.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Детальніше про ринок пшениці
Зниження цін, як йдеться у публікації АПК-Інформ, відбувається на фоні відповідної динаміки на експортному ринку. Серед переробників є попит, але дорога логістика та удари російської армії по портовій інфраструктурі надають підтримку цінам. Тим часом попит трейдерів поступово падає.
Яка ціна пшениці на сьогодні
Ціни попиту на пшеницю 2 класу та фуражну пшеницю наразі перебувають на рівні від 9,8 тис. до 10,8 тис. гривень за тонну. Натомість фуражна та продовольча пшениця у портах (на експорт) подешевшала на 3-4 долари — наразі ціна від 204 до 220 доларів.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, з початком грудня розпочався спад цін на експорт кукурудзи. Для зниження вартості є дві причини:
- на експортному ринку зберігається відповідна динаміка щодо фуражної кукурудзи;
- пропозиція зернової поступово зростає.
Примітно, що кукурудза дешевшала, в основному, у південних регіонах України.
