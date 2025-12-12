Відео
Головна Фінанси Пшениця не дорожчає — що відбувається з цінами на початку зими

Пшениця не дорожчає — що відбувається з цінами на початку зими

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 06:30
Ціни на пшеницю в Україні — яка ситуація у перші дні зими
Комбайн у полі. Фото: УНІАН

Пшениця в Україні в останній місяць 2025 року дешевшає. Так, у грудні ціна на тонну знизилася на понад 100 гривень.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Детальніше про ринок пшениці

Зниження цін, як йдеться у публікації АПК-Інформ, відбувається на фоні відповідної динаміки на експортному ринку. Серед переробників є попит, але дорога логістика та удари російської армії по портовій інфраструктурі надають підтримку цінам. Тим часом попит трейдерів поступово падає. 

Яка ціна пшениці на сьогодні

Ціни попиту на пшеницю 2 класу та фуражну пшеницю наразі перебувають на рівні від 9,8 тис. до 10,8 тис. гривень за тонну.  Натомість фуражна та продовольча пшениця у портах (на експорт) подешевшала на 3-4 долари — наразі ціна від 204 до 220 доларів.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, з початком грудня розпочався спад цін на експорт кукурудзи. Для зниження вартості є дві причини:

  • на експортному ринку зберігається відповідна динаміка щодо фуражної кукурудзи;
  • пропозиція зернової поступово зростає. 

Примітно, що кукурудза дешевшала, в основному, у південних регіонах України. 

Раніше ми розповідали, як у грудні продаються соя та ріпак. Відомо, як і чому змінюються ціни на культури. Ще ми пояснювали, яким буде врожай зернових у 2025 році та чи перевершить він показники 2024-го. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
