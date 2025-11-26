Відео
Ціни на сою — чи можна заробити на експорті у листопаді

Дата публікації: 26 листопада 2025 06:30
Оновлено: 23:29
Ціни на сою та експорт — що стало причиною змін у листопаді 2025 року
Соя. Фото: Unsplash

Українська соя продовжує користуватися попитом на експортному ринку. Тим часом аграріям поступово відшкодовують експортне мито, тож ціни на сою продовжують зростати.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

Експорт сої

Ціни попиту на сою станом на 26 листопада підвищилися до 415-425 доларів за тонну, а подекуди  навіть фіксувалися на рівні 430 доларів за тонну, йдеться у публікації АПК-Інформ. Як зазначається, у листопаді в Євросоюз відправили ще більше продукції — за 20 днів місяця на агроринок надійшло 126 тисяч тонн сої (у жовтні за аналогічний період було 22 тисячі тонни).

Ціни на сою в Україні 

За даними на сайті Tripoli.land, станом на середу, 26 листопада тонна сої в Україні у середньому коштує 17 557 гривень за тонну. За останні вісім днів зернобобова культура стала дорожчою на 172 гривні.

null
Ціни на сою в Україні. Скриншот: Tripoli.land

 Так, у вівторок, 18 листопада цінник на тонну сої був на рівні 17 385 гривень. Надалі середні ціни лише зростали: за чотири дні, тобто до 21 листопада, середня вартість сої підскочила до позначки у 17 554 гривні. 

За такою ціною соя продавалася до неділі, 22 листопада. У понеділок, 24 листопада продукція подорожчала на три гривні — до 17 557 гривень/тонна. За такою ж середньою ціною соя продається й у середу, 26 листопада. 

Раніше ми розповідали про ситуацію на ринку пшениці. Так, на глобальному ринку зерно повільно, але дорожчає у листопаді, тоді як в Україні спостерігається дещо інша ситуація. Ще ми пояснювали причини стрімкого подорожчання ріпаку. Відомо, за якою ціною продається тонна у листопаді. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
