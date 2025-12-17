Цены на сою в Украине — что происходит с ценами на экспортном рынке

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Экспорт сои сохраняется на стабильном уровне. Цены на соевые бобы укрепляются из-за высокого спроса и высокой конкуренции между компаниями.

Закупочнуые цены на сою

На внутреннем рынке, как пишет АПК-Информ, предложение на сою остается ограниченным. Это влияет на цены, однако пока кардинальных изменений не происходит.

В то же время на мировом рынке преобладали факторы, которые давили на цены:

Китай медленно закупает сою у США;

экспортные пошлины на сою и продукты переработки в Аргентине снижаются;

ожидается высокий урожай сои в Бразилии.

Что касается украинских портов, то цены спроса на сою держатся на уровне от 420 до 428 долларов за тонну (с доставкой).

Соевый шрот пока не дорожает, поскольку замедлился спрос. Но происходила корректировка в пределах уже сформированного диапазона.

О чем еще стоит знать

Напомним, что цены на экспорт рапса может подорожать до 500 евро за тонну. Причиной этому может стать соя: если цены на эту культуру вырастут, то рапс может подорожать до 500 — 510 евро за тонну.

Ранее мы писали о пшенице: цены на зерновую в декабре не росли, что является странной ситуацией для этого времени года. Также мы писали, что будет с урожаем зерновых в 2025 году.