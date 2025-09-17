В Україні знижуються ціни на ріпак — що відбувається на агроринку

Збирання врожаю на одному з полів. Фото: УНІАН

На українському агроринку фіксується зниження цін на ріпак. Водночас кількість пропозиції зростає.

Про це повідомляє видання АПК-Інформ.

Як зазначається, зміни у цінах пов'язані з призупинкою експорту ріпаку у зв'язку з появою експортного мита.

"Ціни попиту на умовах СРТ-підприємство протягом звітного періоду знизилися до 21600-22800 грн/т, хоча ще на початку минулого тижня досягали 23000-23100 грн/т СРТ", — йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, ріпак експортують за кордон, однак в малих об'ємах. Так, в період з 4 по 11 вересня за кордон було відправлено усього 9,3 тис. тонн.

"Частина аграріїв, без термінових зобов'язань за поставками, зайняли позицію очікування", — зазначають у виданні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у перший місяць осені в Україні дешевшає пшениця. Так, у суботу 14 вересня тонна пшениці 1 класу коштувала 9 696 грн, тоді як 8 вересня, ціна на пшеницю була на рівні 9 746 грн.

Раніше повідомлялося, що ціни на хліб зростуть цієї осені. Очікується, що хлібобулочні вироби подорожчають на 25%. Також ми розповідали, що в Україні спостерігається здешевшання низки продуктів у вересні. Так, наприклад, знизилися ціни на фрукти та овочі.