Головна Фінанси Ціни на ріпак знижуються — чому дешевшає культура восени

Ціни на ріпак знижуються — чому дешевшає культура восени

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 06:30
В Україні знижуються ціни на ріпак — що відбувається на агроринку
Збирання врожаю на одному з полів. Фото: УНІАН

На українському агроринку фіксується зниження цін на ріпак. Водночас кількість пропозиції зростає.

Про це повідомляє видання АПК-Інформ.

Читайте також:

Детальніше про ціни на ріпак

Як зазначається, зміни у цінах пов'язані з призупинкою експорту ріпаку у зв'язку з появою експортного мита.

"Ціни попиту на умовах СРТ-підприємство протягом звітного періоду знизилися до 21600-22800 грн/т, хоча ще на початку минулого тижня досягали 23000-23100 грн/т СРТ", — йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, ріпак експортують за кордон, однак в малих об'ємах. Так, в період з 4 по 11 вересня за кордон було відправлено усього 9,3 тис. тонн.

"Частина аграріїв, без термінових зобов'язань за поставками, зайняли позицію очікування", — зазначають у виданні. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, у перший місяць осені в Україні дешевшає пшениця. Так, у суботу 14 вересня тонна пшениці 1 класу коштувала 9 696 грн, тоді як 8 вересня, ціна на пшеницю була на рівні 9 746 грн.

Раніше повідомлялося, що ціни на хліб зростуть цієї осені. Очікується, що хлібобулочні вироби подорожчають на 25%.  Також ми розповідали, що в Україні спостерігається здешевшання низки продуктів у вересні. Так, наприклад, знизилися ціни на фрукти та овочі

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
