Ціни на фрукти та овочі в України — які зміни відбулися за тиждень

З початком осені в Україні ціни на деякі продукти почали змінюватися. Наприклад, для споживачів у вересні дешевшають овочі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилася вартість фруктів та овочів впродовж останнього тижня.

Як змінилися ціни на овочі

Попри обмежену пропозицію, ціни на столові буряки в Україні продовжують знижуватися (до 8 – 10 гривень за кілограм), йдеться на порталі EastFruit. Також дешевшають:

морква — зараз коштує від 8 до 12 гривень за кілограм;

цибуля — від 9 до 12 гривень за кілограм;

огірки — від 15 до 30 грн за кілограм.

Водночас додає у ціні білокачанна капуста (ціни зараз – від 9 до 20 гривень за кілограм) кілограм), а також помідори, вирощені на відкритому ґрунті (від 12 до 55 гривень за кілограм).

Що з цінами на фрукти

Щодо фруктів та ягід, то фіксується зниження цін на лохину. Зараз на ринках ця ягода коштує від 150 до 300 гривень за кілограм. На відміну від лохини дорожчає малина (від 160 до 200 гривень за кілограм).

Розширюється асортимент раннього яблука та груші. Ціни на ці фрукти коливаються, у середньому за кілограм потрібно платити від 15 до 90 гривень.

Дорожчають кавуни (від 13 до 25 гривень за кілограм), а диня навпаки — дешевшає (від 25 до 55 гривень за кілограм). Дещо зросла у ціні слива (від 18 до 35 гривень за кілограм), а також дорожчає виноград (від 50 до 140 гривень за кілограм).

Нагадаємо, куряче філе в Україні суттєво подорожчало. Так, у вересні 2025 року рівень середньої ціни перебуває на позначці у 239,55 грн/кг, тоді як у липні ціна була 218,21 грн/кг у липні. Дізнавайтесь також, як змінилися ціни на картоплю.