Ціни на зерно в Україні — що з вартістю пшениці у вересні

З початком осені на ринку зерна в Україні спостерігається зниження цін на основну агрокультуру — пшеницю. Цей тренд зберігався й впродовж останнього тижня.

Чому дешевшає пшениця

Основні причини для подешевшання у вересні такі:

відповідна динаміка на експортному ринку;

достатньо активне надходження пропозицій зернової.

Відповідно, ціни на пшеницю 2-го класу наразі перебувають на позначці у 10,6 тис. грн за тонну. Впродовж останніх восьми днів пшениця подешевшала подекуди на 200 грн.

Що з цінами на пшеницю 1-го класу

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, пшениця 1 класу на агроринку теж втрачає у ціні. Так, станом на суботу, 14 вересня, тонну можна придбати за ціною у 9 696 грн.

Для порівняння — у суботу, 8 вересня, тонна пшениці 1-го класу коштувала 9 746 грн. Цікаво, що ціновий спад розпочався відносно нещодавно — з 10 вересня, коли пшениця подешевшала на 50 грн.

