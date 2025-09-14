Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зерно в Україні — як і чому дешевшає пшениця

Зерно в Україні — як і чому дешевшає пшениця

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 06:30
Ціни на зерно в Україні — що з вартістю пшениці у вересні
Колоски пшениці. Фото: УНІАН

З початком осені на ринку зерна в Україні спостерігається зниження цін на основну агрокультуру — пшеницю. Цей тренд зберігався й впродовж останнього тижня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Чому дешевшає пшениця 

Основні причини для подешевшання у вересні такі:

  • відповідна динаміка на експортному ринку;
  • достатньо активне надходження пропозицій зернової.

Відповідно, ціни на пшеницю 2-го класу наразі перебувають на позначці у 10,6 тис. грн за тонну. Впродовж останніх восьми днів пшениця подешевшала подекуди на 200 грн.

Що з цінами на пшеницю 1-го класу 

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, пшениця 1 класу на агроринку теж втрачає у ціні. Так, станом на суботу, 14 вересня, тонну можна придбати за ціною у 9 696 грн.

null
Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Для порівняння — у суботу, 8 вересня, тонна пшениці 1-го класу коштувала 9 746 грн. Цікаво, що ціновий спад розпочався відносно нещодавно — з 10 вересня, коли пшениця подешевшала на 50 грн. 

Раніше ми розповідали, чому пшениця восени 2025 року має подорожчати. Це пов'язано не тільки з повномасштабною війною з РФ і низьким рівнем врожаю. Дізнавайтесь також, чому дешевшає фуражна кукурудза

ціни в Україні зерно ціни пшениця зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації