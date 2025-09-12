Відео
Україна
Фуражна кукурудза втрачає у ціні — скільки зараз коштує тонна

Фуражна кукурудза втрачає у ціні — скільки зараз коштує тонна

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 06:30
Ціни на фуражну кукурудзу у вересні — що відбувається на агроринку
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

На ринку зернових в Україні відбуваються коливання цін на деякі культури. Так, у вересні 2025 року через збиральну кампанію почала дешевшати фуражна кукурудза.

Сайт Новини.LIVE розповідає про ситуацію з цінами станом на зараз. 

Читайте також:

Детальніше про вартість фуражної кукурудзи у вересні

Початок збиральної кампанії в країні та деяке зниження попиту з боку внутрішніх споживачів чинили тиск на ціни, пише АПК-Інформ. Зазначається, що покупці, в основному, ігнорували закупівлі, чекаючи на пропозиції зернової нового врожаю. 

Ціни на фуражну кукурудзу за минулий тиждень знизились на 200-300 грн/тонна, фіксувались здебільшого від 9 800 до 10 600 грн/тонна. Натомість значно дорожче фуражна кукурудза коштувала у південних регіонах — до 11 200 грн/тонна.

Скільки коштує тонна фуражної кукурудзи 12 вересня

За даними на профільному порталі Tripoli.land, нині тонна фуражної кукурудзи коштує 7 906 грн. Для порівняння — 4 вересня культуру продавали за ціною у 9 416 грн/тонна.

null
Ціни на фуражну кукурудзу у вересні. Скриншот: Tripoli.land

Помітний ціновий спад розпочався з 8 вересня, коли фуражна кукурудза подешевшала спочатку до 8 656 грн/тонна. Наразі ціни на зернову продовжують знижуватися. 

Нагадаємо, в Україні до кінця 2025 року хліб подорожчає на 25% у річному вимірі. Відомо, що стане причиною для зростання цін. Дізнавайтесь також, чому пшениця може дорожчати восени

гроші ринок зерно ціни кукурудза
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
