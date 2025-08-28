Ріпак в Україні — за скільки можна купити тонну у серпні 2025 року

Фермери обробляють землю. Фото: УНІАН

В Україні ціни на ріпак, який товаровиробники експортують за кордон, цього тижня закріпилися на рівні 545 доларів за тонну. Водночас на внутрішньому ринку вартість ріпаку продовжує невпинно зростати.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Spike Brokers.

Детальніше про ціни на експорт ріпаку

Аналітики зауважують, що європейські заводи у серпні пропонують постачальникам премії. Так, додаткові гроші виплачують за кожен 1% вмісту олії понад 40%. Йдеться про премію у розмірі 1,5% від базової ціни.

Що з цінами на ріпак в Україні

За даними на порталі Tripoli.land, за останні 8 днів ріпак на внутрішньому ринку подорожчав на 207 гривень. Так, станом на четвер, 28 серпня тонна ріпаку коштує 22 553 гривень за тонну.

Ціни на ріпак в Україні. Скриншот: Tripoli.land

При цьому тижнем раніше — у четвер, тонна культури коштувала 22 346 гривень. У наступні дні ріпак дорожчав, аж поки ціна не сягнула позначки у 22 553 гривні.

Нагадаємо, попри виклики воєнного часу агросектор залишається головним драйвером економіки України. Як свідчення цього — найбільшим агрокомпаніям країни вдалося збільшити свої прибутки у 2025 році. Дізнавайтесь також, за якою ціною продають ячмінь в останній місяць літа цього року.