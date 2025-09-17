Видео
Главная Финансы Цены на рапс снижаются — почему дешевеет культура осенью

Цены на рапс снижаются — почему дешевеет культура осенью

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 06:30
В Украине снижаются цены на рапс — что происходит на агрорынке
Сбор урожая на одном из полей. Фото: УНИАН

На украинском агрорынке фиксируется снижение цен на рапс. В то же время количество предложения растет.

Об этом сообщает издание АПК-Информ.

Читайте также:

Подробнее о ценах на рапс

Как отмечается, изменения в ценах связаны с приостановкой экспорта рапса в связи с появлением экспортной пошлины.

"Цены спроса на условиях СРТ-предприятие в течение отчетного периода снизились до 21600-22800 грн/т, хотя еще в начале прошлой недели достигали 23000-23100 грн/т СРТ", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, рапс экспортируют за границу, однако в малых объемах. Так, в период с 4 по 11 сентября за границу было отправлено всего 9,3 тыс. тонн.

"Часть аграриев, без срочных обязательств по поставкам, заняли позицию ожидания", — отмечают в издании.

Что еще стоит знать

Напомним, в первый месяц осени в Украине дешевеет пшеница. Так, в субботу 14 сентября тонна пшеницы 1 класса стоила 9 696 грн, тогда как 8 сентября, цена на пшеницу была на уровне 9 746 грн.

Ранее сообщалось, что цены на хлеб вырастут этой осенью. Ожидается, что хлебобулочные изделия подорожают на 25%. Также мы рассказывали, что в Украине наблюдается удешевление ряда продуктов в сентябре. Так, например, снизились цены на фрукты и овощи.

зерно цены агропромышленность рапс зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
