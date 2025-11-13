Ціни на ячмінь в Україні та світі — що відбувається у листопаді

Ячмінь. Фото: УНІАН

В Україні на агроринку триває подорожчання фуражного ячменю. Ціни зростають паралельно зі збільшенням вартості на культуру на світовому ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Що впливає на ціни на ячмінь

Аналітики у статті Superagronom визначають три основні фактори, через які ціни на зернову культуру зростають. Це:

активний попит трейдерів;

підвищувальна цінова динаміка на експортному напрямку;

дефіцит з пропозиціями щодо зернових на ринку.

"Більшість внутрішніх споживачів працювали на раніше сформованих обсягах ячменю та великої цікавості до закупівлі не виявляли. Лише поодинокі покупці намагаючись залучити додаткові об’єми сировини підвищували закупівельні ціни", — йдеться у повідомленні.

Як продається український ячмінь на експорт

Світові ціни на ячмінь теж зростають. Це призвело до того, що вартість ячменю з України підвищилася до 222 доларів за тонну. Йдеться про продукцію, яку після угоди доставляють одразу до портів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська соя — зараз найдешевша культура на світовому ринку. Так, за інформацією аналітиків Spike Brokers, у листопаді вартість сої варіюється від 415 до 420 доларів за тонну.

"Соя продовжує додавати в ціні, і на сьогодні українська продукція залишається найдешевшою у світі, що відкриває потенціал для подальшого зростання найближчим часом", — розповіли експерти.

Водночас у Європі попит на сою зосереджений на періоді поставок із січня 2026 року.

Раніше стало відомо, що соняшник в Україні дорожчає через неврожаї в Європі. Відомо, як змінилися ціни. Також у листопаді змінюються ціни на пшеницю. Експерти попереджають про подальше подорожчання на ринку.